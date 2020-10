Saisonausklang beim KCL Luthe – Letzte Veranstaltung in Oschersleben

Ein Auf und Ab der Gefühle bescherte das Motorsportjahr 2020 der Jugendgruppe des KCL Luthe e. V. im ADAC.

Hauptdarsteller dabei: natürlich Corona. Nach der Absage aller Meisterschaften hätte man nicht damit rechnen können, dass Kartslalom – so wie alle anderen Sportveranstaltungen auch – in diesem Jahr noch einmal stattfinden kann. Als im Mai wieder Training möglich war, besuchten die Kinder fleißig die Trainingstermine. Ebenso auch die Veranstaltungen, die ab Mitte August 2020 überwiegend außerhalb Niedersachsens wieder stattfinden konnten. Die Kinder nahmen dabei u. a. bei Wettbewerben in Wiedenbrück, Oschersleben, Faßberg und natürlich bei der Stadtmeisterschaft Wunstorf teil.Nun ging die Außensaison mit zwei Super-Kartslaloms in Oschersleben zu Ende. Diese Veranstaltung hatte der MSC Polizei Braunschweig hervorragend organisiert. Sie war auch ein weiterer Beweis, dass Motorsport und Infektionsschutz kein Widerspruch sein müssen.Hervorzuheben ist wieder einmal eine tolle Mannschaftsleistung. Karlotta, Nick, Elias und Noah haben in Oschersleben zweimal als Mannschaft den dritten Platz errungen und brachten damit zwei fette Pokale mit nach Hause.In der Einzelwertung erreichte Karlotta Platz 3 bzw. 4, Nick und Elias wurden jeweils Sechster und Noah beendete seine erste Motorsportsaison mit den Plätzen 8 und 9.Das Training ist ebenfalls vorbei. Wenn trotz Corona möglich will der KCL vereinsintern einen Wintercup ausfahren. Das Jahr endet dann mit der Vereins- und Stadtmeisterschaftsehrung im Clubhaus am 14. Dezember.