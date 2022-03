Es beginnt wieder so, wie es geendet hat

Stadthäger fahren zum Saisonauftakt nach Oschersleben

Für Marlon Leander Schulz war es eigentlich wie in der letzten Saison. Fast immer auf Platz vier und knapp am Treppchen vorbei. Und auch beim Saisonauftakt in Oschersleben war es für ihn wieder wie immer: Platz vier der zwölf Teilnehmer der K1. Und das, obwohl er mit Spitzenzeiten beide Wertungsläufe gefahren ist. Aber ein Torfehler hat ihn zehn Sekunden mehr gekostet und damit auch seinen Sieg der Klasse. Teamkollege Mads Rinne hat mit einem Pylonenfehler Platz sechs erreicht und Liam Zenker vom Stadthäger Motor Club e. V. im ADAC kam mit zwei Pylonenfehlern auf den neunten Rang. Auch Bruder Jamie Alexander Zenker kollidierte mit einer Pylone in der K2 und wurde 13. bei 20 Startern.Fehlerfrei umrundete Chris Rädke in der K4 den Parcours und konnte sich über einen guten Platz sechs bei 19 Teilnehmern freuen. Erik Tietz war zwar schnell, aber im ersten Lauf auch mit zwei Fehlern unterwegs. Seine Gesamtzeit reichte für den 15. Rang.Trotz Aufstieg in die K3 konnte Nevio Ilias Schulz auch an seine Erfolge anknüpfen. Ohne Rundenfehler durfte er bei der Siegerehrung auf Platz zwei steigen und sich freuen, bei 17 Startern der Klasse wieder ganz oben dabei sein zu können.Leider mussten auch wie beim letzten Rennen 2021 gleich zum Neubeginn 2022 wieder Kinder wegen Quarantäne daheimbleiben. Aber ein ausgefallenes Rennen ist ja noch nicht das Ende der Saison. Weiter geht es Ende April in heimischer Region bei der SfG Rinteln.