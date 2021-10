Ein Wochenende beendet drei Rennserien

Oschersleben (Bode) : Motorsport Arena |

SY Cup, JKS und REC in der Motorsport Arena Oschersleben

Nicht nur eine, sondern drei Serien beendeten am Wochenende die Saison 2021 für Fahrer vom Stadthäger Motor Club e.V. im ADAC in der Motorsport Arena Oschersleben.Auf dem C-Kurs (1,155 km lang) der großen Rennstrecke gab es Lauf neun und zehn vom ADAC Slalom Youngster (SY) Cup. Da dieser sonst überwiegend auf Parkplätzen gefahren wird, waren die Runden auf einer permanenten Rennstrecke schon etwas Besonderes für die jungen Fahrenden. Da aber wie sonst auch der Parcours mit Pylonen in Aufgaben (z. Bsp. Tore, Wende, Schweizer) versehen war, fielen in den Wertungsrunden der Stadthäger auch mehrere um, was dann zusätzliche Sekunden auf die eigentliche Rundenzeit bedeutete. In Lauf neun vom AC Gifhorn als Ausrichter mit 15 Fahrenden wurde Timo Greth siebter, Marlin Tänzer achter und Maike Lorenz kam auf Platz zehn. Im anschließenden Lauf zehn erreichte Timo Greth Platz zehn, Marlin Tänzer zwölf und Maike Lorenz Rang 14. Alle fahren in der Klasse A, unter 18 Jahre. In der Gesamtwertung dieser Altersklasse der Saison 2021 wurde Timo achter, Maike zwölfte und Marlin kam auf 14. Leider hat sich keiner für die Endläufe der Serie am Nürburgring in zwei Wochen qualifizieren können.Auch der Rundstrecken Einsteiger Cup Kart (REC) hatte sein letztes Rennen. Hier war der BATC e.V. im ADAC Ausrichter. Lenn Drewes kam zweimal auf Platz drei der Läufe und erreichte somit auch Platz drei in der Tageswertung. Auch in der Gesamtwertung war es dann Platz drei, was ein sehr schöner Abschluss seiner Zeit im REC ist. Im Jahr 2022 wird er in den NAKC (Norddeutscher ADAC-Kart-Cup) wechseln und dort hoffentlich genau so erfolgreich weiter in seinem Kart unterwegs sein.Ein kurzfristigen Jugend Kartslalom (JKS) veranstaltete der MSC Celle am Sonntag. Dieser zählte für die Wertung im Welfenpokal, der für SMC Kinder bisher nie eine Fahroption gewesen war, da es terminlich mit anderen Wertungsläufen schwer zu koordinieren war. Doch durch die pandemiebedingten Ausfälle und Verschiebungen dieser Saison gab es im Welfenpokal nur drei Rennveranstaltungen und die beiden Brüder Nevio Ilias und Marlo Leander Schulz standen in ihren Klassen schon nach zwei Rennen auf den vorderen Plätzen. Also nutzte Familie Schulz die Chance und bestritt auch diesen Kartslalom noch, was sich auch aus sehr lohnend herausstellte. Marlo wurde im Rennen Achter in der K1 und Nevio siegte im Rennen der K2 und durfte wieder ganz oben auf dem Podest stehen. In der Jahreswertung im Welfenpokal 2021 der K1 kam Marlo auf Platz vier. Eigentlich war das fast schon sein Stammplatz der gesamten Saison bei jeder Veranstaltung. Nevio hat es geschafft, auch den Welfenpokal der K2 für sich zu entscheiden und darf den Titel des Klassensieger der K2 2021 im Welfenpokal auch zu seinen diesjährigen Erfolgen zählen.