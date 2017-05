Ortenberg : Gärtnermarkt |

Der NABU ortenberg nimmt am 2. Ortenberger Gärtnermarkt teil.

Das diesjährige Thema lautet "Alles rund um Bienen".

Was liegt somit näher, als das sich der NABU mit diesem Thema den Besuchern gegenüber in die Verantwortung nimmt und sich für mehr bienenfreundliche Landschaften ausspricht.



Unser Stand ist auf dem Schulhof am Pflanzländerweg zu finden. Dort ist auch die vom NABU eingerichtete Kinderbetreuung.