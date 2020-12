Rettet die Männer!

Orsingen-Nenzingen : Sigg Volker |

Während die Rechte der Frauen und Aspekte, wie die außer jeder Frage stehende Gleichberechtigung, jedoch auch durchaus umstrittene, wie die sog. Emanzipation und Quotenregelung in aller Munde sind, finden Männer-Rechte so gut wie keine Wahrnehmung.

Gerade in Zeiten von Krisen: sei es die Umwelt oder gegenwärtig Corona, allerdings wichtiger, denn je, auch ihnen gebührendes Augenmerk zu widmen.

Ich unterstütze Männer mit Klarheit und Selbstbewusstsein in ihre Männlichkeit zu kommen, damit sie endlich die Beziehung führen können, welche sie sich schon lange wünschen, sagt Männercoach Volker Sigg, Ringstraße 6, 78359 Orsingen-Nenzingen https://volker-sigg.de von sich.

Grund genug, diesem Anspruch in diesem Interview nachzuspüren – und dies gerade kurz vor Weihnachten: dem Fest des Friedens, welches nur allzu oft jedoch Familientragödien auslöst:

Vater von 3 Kindern, 41 Jahre, Coach & Mentor, Wegbegleiter und Lotse für Männer nach TrennungSelbst Anfang 2018 von meiner Frau verlassen worden, bin ich emotional wie organisatorisch durch die Hölle gegangen, konnte keinen klaren Gedanken mehr fassen, war emotional tief im schwarzen Loch gefangen.Wurde selbst von mehreren Coaches und Freunden durchgecoacht, weiß also, wovon ich spreche und wie sich diese Situation anfühlt.Allerdings – und darum geht es im Wesentlichen: weiß ich aber auch wie die Männer da schnell und effektiv wieder raus kommen!Dazu habe ich am 30. Juli 2020 auf Facebook geschrieben:weshalb arbeite ich als Coach und Mentor für Männer nach Trennung⁉Oft bricht für uns Männer nachdem die Frau die Trennung ausgesprochen hat, eine Welt zusammen, für die wir lange gearbeitet und diese auch geliebt haben. Die Familie und damit der Rückhalt bricht weg. Der Freundeskreis halbiert sich. Kein Stein steht mehr auf dem anderen. Mein Herz schlägt für diese Männer, weil ich weiß, wie wenig Männer eine wirkliche Anlaufstation haben, bei der sie sich wirklich zeigen können. Authentisch!Ich möchte den Männern ein echter Freund sein, der in dieser heftigen & turbulenten Zeit da ist und WIRKLICH weiter bringt. Ohne Bullshit-Bla-Bla – klar und offen!Ich brenne dafür den Männern wieder eine neue Perspektive zu geben.Vorwärts statt auf der Stelle!Ich liebe es, Männer wieder in ihrer Kraft zu bringen und zu sehen wie sie wieder neu durchstarten. Mutig statt zögerlich!Es begeistert mich Dein Wegbegleiter aus dem Chaos, durch alle Widrigkeiten, in ein neues Lebensgefühl zu sein.Zu sehen wie Du als Phoenix aus der Asche aufsteigst und Dich neu erfindest!Ich bin Dein Lotse und Dein Wegbegleiter, Dein authentischer Freund und Perspektiv-Geber!Ich bin deine Festung im Sturm, nicht mehr und nicht weniger!Weil ich die Probleme und Herausforderungen persönlich und 1:1 mit ihnen angehe.Weil sie bei mir kein Produkt von der Stange bekommen sondern Coaching und Mentoring, das auf ihre Situation individuell zugeschnitten ist.Weil ich die Situationen von vielen Männern kenne und weiß, was hilft und was nicht hilft.Weil mein Coaching und Mentoring-Programm eine Abkürzung zu neuem Leben nach der Trennung ist.Weil ich als Mann authentisch und klar bin und KEINE Männerklischees bediene.Weil ich analytisch und emotional zugleich bin.Background Informatiker und gleichzeitig Vater, Coach, SpaceCoach.Ich bin niemals wertend, stets lösungsorientiert aber niemals drückend.Öffne Dich!Zeig Deine Gefühle!Hole Dir Unterstützung: von einem Mentor, der da schon selbst durch gegangen ist!Bleib nicht in der Wut und der Enttäuschung stehen!Stell die Kinder in den Mittelpunkt!Nimm Dein Ego zurück!Zeige Dich authentisch!Männer zeigen oft nicht was sie fühlen.Männer tendieren dazu, sofort eine neue Beziehung zu haben und den Schmerz zu überdecken: das führt sehr oft zu noch mehr Leid und Schmerz.Männer holen sich kaum Hilfe – sie denken, das alleine zu können.Männer sind oft die einsamen Wölfe, die es nur mit sich ausmachen wollen.EinsamkeitAngst vor dem Allein bleibenAngst die Kinder nicht mehr sehen zu dürfen / KindesentzugFinanzielle Nöte und Sorgen – oft ausgelöst durch den Streit vor GerichtVersagensgefühle – es nicht geschafft zu habenScham, was das Umfeld denktDas ist in der Tat eine Tendenz, oft aber nur ein Trostpflaster.Es ist mit einer neuen Partnerin sehr oft nicht gut, sondern alle alten Muster kommen in anderer Form schnell wieder hoch.Wer sich da nicht bewusst ist, geht schneller wieder unter als ihm lieb ist und schlittert dann in die nächste schmerzhafte Trennung.Sie können sich nicht vorstellen, dass Coaching hilft und wissen nicht, dass ich keine Ratschläge gebe sondern wir Ihre Lösungen gemeinsam finden.Vorbehalte beim “Psycho-Doc“ zu landen – meist aus Angst vor dem “sich-zeigen“, der Scham, es nicht geschafft zu haben und dann zum Psycho-Doc zu gehen.Einsamer-Wolf-Syndrom – d. h. Alles alleine regeln zu können und zu wollen.Trennungsschmerz nutzen und schnell überwinden.Um aus der persönlichen Krise einen Sieg zu machen.Um für die Kinder ein guter Vater zu bleiben.Aufräumen des emotionalen und organisatorischen Chaos.Wir schließen Stück für Stück alle Baustellen und eröffnen neue Horizonte.Wir erschließen die bestmögliche Startposition für den Start ins neue Leben.Um alte Fehler in der neuen Beziehung nicht mehr zu machen und eine glückliche, neue Beziehung eingehen zu können.Doch, aber es ist viel schwerer, dauert länger und wird in Sackgassen führen, die man mit Unterstützung einfach und effektiv vermeiden kann.Nennen Sie mir bitte 5 Punkte woran Männer erkennen könnten, dass sie bald verlassen werden?Keine angstfreie Kommunikation mehr mit der Partnerin.Entzug von Nähe.Verstrickung in Vorwürfen.Gegenseitiges Aufrechnen von Leistungen und Fehlern.Die Beziehung fühlt sich schwer, eng und fremd an.Das ist nicht pauschal zu beantworten.Ich hatte es bereut, weil ich viele Fehler gemacht habe.Oft ist aber eine große Trauer und/oder Angst da.Das ist nicht immer so, aber oft ist danach das Leben freier und leichter.Es fällt oft viel Druck ab und viele Verpflichtungen sind weg.Deshalb fällt oft auch der Umgang mit der Ex-Partnerin wieder leichter.Ein Space Coach bereitet zukünftige Astronauten und Weltraumtouristen auf den Flug ins All vor.Ein Flug ins All ist eine Extremsituation, auf die Astronauten psychisch und mental vorbereitet werden.Eine Trennung ist auch so eine Extremsituation, ein getrennter Mann kann Viel von den Astronauten lernen: Ruhe, klare Kommunikation, analytisches Vorgehen, Klarheit, Team Work,Routinen, Risikobereitschaft im kontrollierten Rahmen, für sich sorgenIn der Ruhe liegt die Kraft.Krisen sind Zeiten der Entwicklung – es entstehen in relativ kurzer Zeit neue Vorgehensweisen und Lösungen für Probleme – die eigene Einstellung zur Krise ist entscheidend.Ungewöhnliche Situationen erfordern und fördern ungewöhnliche Lösungen, die vorher evtl. undenkbar waren.Je klarer und angstfreier man mit einer Krise umgeht, desto schneller und leichter ist sie persönlich zu bewältigen.Sich in solch einer Situation coachen zu lassen, zeugt von Stärke und Selbstmanagement. Leider sehen jedoch noch immer zu viele Männer angenommene Hilfe als Schwäche und nutzen deshalb viel zu wenig die Chancen, welche Ihnen kompetentes Coaching bietet.Lieber Volker Sigg, herzlichen Dank für das Gespräch und Ihnen, wie Ihren Klienten allzeit erfolgreichen Verlauf!