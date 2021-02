Anzeige

Bundesinstitut Kultur und Geschichte der Deutschen in Osteuropa

Oldenburg: Bundesinstitut | Das Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa , Johann-Justus-Weg 147a, 26127 Oldenburg verschickt auf Anfrage hin die Broschüre "1918 - 2018 Das Ende des Großen Krieges und das östliche Europa Tagung am 13. November 2018 in Berlin". Der Umfang beträgt 64 Seiten.



Illustriert durch Fotos und Zeichnungen werden hier die Referate wiedergegeben.



Wichtiger ist mir (und daher auch dieser Text) die Aussage: Es gibt dieses Bundesinstitut. Wer selbst einen Zugang zu Osteuropa hat (welchen auch immer), ist also eingeladen, sich mit dem Bundesinstitut und seiner Arbeit zu beschäftigen.

