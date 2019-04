Florian Poser & Stephan König - Konzertanter Jazz mit Vibraphon und Piano

am Sonntag, dem 28. April 2019 um 11.00 Uhr,in der Burg Uhlenhorst, Friedensplatz 3„Konzertanter Jazz-Dialog““Florian Poser, Vibraphon/Marimbaphon, und Florian König, PianoOldenburg:Der Oldenburger Vibraphonist Florian Poser präsentiert sich hier im Duo mit dem Leipziger Pianisten Stephan König. Auf Konzerten des Duos - gegründet 2012 – erklingen ausschließlich Kompositionen der beiden Solisten. Einige Stücke davon wurden speziell für diese Besetzung neu geschrieben. Dieser Konzertabend ist geprägt von beeindruckender Virtuosität und perfektem Zusammenspiel. Kammermusikalisch-intime Töne werden dabei mit einem intensiven Klangerlebnis verflochten. schönste Lieder und Worte gwählt und zu einem amüsanten Porgramm geformt.Zu erleben am kommenden Sonntag, dem 31. März um 11:00 Uhr auf der Kleinkunstbühne „Burg Uhlenhorst“ am Friedensplatz 3.Wegen des begrenzten Platzangebots ist eine vorherige telefonische Anmeldung unter 04481-7720, oder schlaraffia@gmx.org ratsam.