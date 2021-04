Oberverwaltungsgericht Lüneburg übt Zensur. Kritik an grob rechtswidrigen Verhalten mögen wir nicht.

Es erinnert an die von unseren Medien immer wieder zu Recht kritisierten Defizite von Rechtsstaatlichkeit in Ländern wie Russland, Polen, Ungarn und China, die Verhältnisse in der DDR und das als überwunden geglaubte Verhalten von Richtern in der finstersten Zeit Deutschlands, wenn die Richter des 13. Senats des OVG Lüneburg in einem Eilantragsverfahren nach 123 VwGO zum Präsenzunterricht an nieders. Schulen am 24.03.2021 einen nicht anfechtbaren Beschluss fassen, bevor die Antragstellerin überhaupt von dem Beschluss der Verweisung an das OVG Lüneburg durch das VG Oldenburg mit normalem Brief vom 23.03.2021 am 24.03.2021 abends Kenntnis erhalten hat.Dieses wohl selten rechtswidrige Verhalten des 13. Senats ist dann nur noch durch das arrogante Verhalten des Vors. Richters des 13. Senats gegenüber dem Erziehungsberechtigten der Antragstellerin zu toppen. Gespräche mit dem schlichten Bürger - wer sind wir denn?In dieses Verhalten fügt sich der Präsident des OVG Lüneburg nahtlos ein, der eine Fach- und Dienstaufsichtsbeschwerde bezogen auf ein Eilverfahren über vierzehn Tage so verschleppt, dass durch Präsenzunterricht an Schulen Jugendliche, Lehrer und Schüler erheblich gefährdet sind. Nachfragen werden nicht beantwortet. Man lässt sich von seiner Sekretärin verleugnen. Dem schlichten Bürger, der nicht zuletzt wegen der von Virologen nachhaltig ausgesprochenen Warnungen für Schulen in Sorge ist, muss man sich nicht erklären.Dies hat auch keine Folgen, weil Richter gottähnlichen Status haben und so gut wie nie zur Rechenschaft gezogen werden können.Es ist unter Juristen bekannt, das Verwaltungsgerichte staatsfreundliche Entscheidungen treffen, es kann aber nicht hingenommen werden, dass Staatsdiener sich gottähnlich definieren und meinen, das gute deutsche Recht mit Füßen treten zu können - hier ganz offensichtlich, um die Sache auf einfachem Weg loszuwerden.Kenneth Starr, 61, Rektor der juristischen Fakultät der christlichen Universität Pepperdine in Malibu, USA, definiert das Richteramt so: „Richter dürfen nie arro- gant sein. Richter haben Macht. Macht ist die Möglichkeit, verantwortungsvoll zu dienen. Sie muss mit größter Sorgfalt und größter Umsicht eingesetzt werden. Zur Macht gehören Bescheidenheit und Selbstzweifel. Wer mächtig ist, darf sich selbst nicht zu ernst nehmen und muss vorurteilsfrei sein.Da haben die Richter des 13. Senats noch einen weiten Weg vor sich.