Grant Hendrik Tonne: Lehrer, Schüler und Eltern sind mir egal !

Sehr geehrter Herr Tonne.Ich denke, dass mein Verhalten durch Ihr Schreiben von heute und Ihre ignoranten Entscheidungen gegenüber Schülern, Eltern, Lehrern impliziert ist, deren Gesundheit Sie aus meiner Sicht leichtfertig auf´s Spiel setzen. Das Bundesverfassungsgericht hat festgestellt: „Wer austeilt, muss auch einstecken können“ und Sie haben mit Ihren Entscheidungen gegenüber Lehrern, Eltern und Schülern mehr als ausgeteilt, leider nicht wie ich - nur verbal. Eine Freundin von mir und meiner Frau, Grundschullehrerin, ist durch Ihr verordnetes Kohortensystem und damit unzureichender Quarantänemaßnahmen in einem Hotspot infiziert worden. Sie ist leider meinem Rat nicht gefolgt und einfach nicht zur Schule gegangen. Fürsorgepflicht des Dienstherrn - ist Ihnen das noch bekannt?Wenn Sie in Ihrem heutigen Schreiben an die Eltern feststellen, dass Schulen keine Hotspots sind, so ist diese Feststellung die übliche Antwort in den Medien, die von der Unfähigkeit der Kumis in den letzten 9 Monaten ein Konzept für Schule zu entwickeln, ablenken soll. Inzwischen sind Gott sei Dank Journalisten wie Klaus Kleber (LINK: https://www.focus.de/kultur/kino_tv/k-o-nach-der-3... ), Karin Miosga u.a. nicht mehr zurückhaltend und decken die Schleimantworten der Politik auf.Tatsache ist doch, dass nach den Feststellungen des RKI, Studien des Heimholtz-InstitutsLink: https://www.helmholtz-muenchen.de/aktuelles/uebersicht/pressemitteilungnews/article/48939/index.html der Leopoldina u.a. namhaften Wissenschaftlern die Schule ein idealer Infektionsort ist. Selbst wenn man Ihre überholte und unzutreffende Annahme unterstellt, dass Infektionen mehr im privaten Bereich zu verorten sind, so ist doch Schule mit 25 - 30 Schülern in einem engen Klassenraum laut RKI ein idealer Ort, wo Aerosolen sich bestens ausbreiten können und infizierte Schüler das Virus weiterverbreiten können. Selbst wenn Schüler eine Maske tragen, so nehmen sie diese zum Trinken und Essen ab und sind nicht mehr geschützt. Schüler sind oft symptomfrei, sind also ideale unentdeckte Verbreiter des Corvid-19-Virus. Der größte Lacherfolg ist ihr Kohortensystem. Ich verfüge über Foto- und Videodokumente, wo Schüler unterschiedlicher Altersklassen vor Schulen in Gruppen von 5, 6 oder mehr Schülern im Abstand von 25 cm ohne Maske in den Pausen und nach der Schule zusammenstehen und teilweise dazu noch rauchen. Später definieren sie sich dann wieder im Kurs oder in der Klasse als Kohorte. Vielleicht sollten Sie einmal Rücksprache mit dem Außendienst der Stadt Oldenburg oder der Polizei im Innenstadtbereich nehmen, man kennt diese Situation. Man ist personell bloß völlig überfordert.Wenn Sie und andere Politiker zurecht rücksichtsvolles Verhalten von jungen Menschen anmahnen, dann sind Sie und Ihre Kollegen es jedoch, die rücksichtsloses Verhalten geradezu implizieren. Warum sollten sich Jugendliche sich privat nur zu zweit oder zu dritt in einer Wohnung treffen, wenn sie von konzeptionslosen Politikern zusammen mit 25 - 30 Schülern in der Schule in einen engen Raum verfrachtet werden?Nimmt das Virus auf öffentliche Veranstaltungen Rücksicht?Wie fühlen sich Sportvereine, die erstklassige Hygienekonzepte entwickelt haben, wo zwei Mitglieder nicht miteinander Tennis spielen dürfen, meine Töchter im Gymnasium zusammen mit 25 Schülern in einer kleinen Sporthalle fröhlich ? Sportunterricht haben und der Lehrer nicht einmal den neuen Mindestabstand von 2 Metern kennt. Wie fühlen sich Restaurantbesitzer, die erstklassige Hygienekonzepte vorweisen können, sich an die Regeln halten, anders als bei dem von mir zitierten Kohortensystem Infektionsherde durch gute Dokumentation nachverfolgen können, wenn Schüler ohne Lüfter eng nebeneinander in einem Raum zusammensitzen.Wie verkommen und zynisch inzwischen Politik ist, wird durch einen sehr guten Beitrag des Magazins Monitor vom 22.10.2020 verdeutlicht. Achten Sie besonders auf den Schluss. Man kann nur noch kotzen. Menschenverachtend ist diese Politik.LINK ARD-Monitor - Corona-Politik an Schulen: Lüften bis der Arzt kommt.Wenn meine Generation so wie Sie, Herr Tonne, gehandelt hätten, dann müsste Ihre Frau Sie heute noch fragen, ob sie arbeiten darf, Atomkraftwerke würden wie in Japan und Tschernobyl die Welt lebenswerter machen (IRONIE), Abrüstung von Ihnen bestenfalls buchstabiert werden können. Sie sind Täter - auch wenn Ihnen meine Ansprache nicht gefällt. Ihre schleimigen Ausreden und die Ihrer Kollegen auf Journalistenfragen zu fehlenden Konzepten und Widersprüchlichkeiten Ihres Handelns sind es doch, die in den Fokus gerückt werden müssen.Ihr Verhalten und das Ihrer Kollegen verlangt ganz entschieden nach scharfer Wortwahl, weil sie dann vielleicht einmal aufwachen. Das ist die NEUE SACHLICHKEIT, die Ihr Verhalten verlangt. Mein Ton, wie Sie es nennen, bedroht und verachtet jedenfalls nicht das menschliche Leben, er ist Folge von Ignoranz und amtswillkürlichen Verhalten. Ich bin gerne bereit, mich einer öffentlichen Diskussion mit Ihnen zu stellen. Die Öffentlichkeit kann dann feststellen, wer konzeptionslos- ja geradezu hilflos agiert und welche Ideen ich zu bieten habe.Ich denke, Sie melden sich nicht, weil eine Kerze anzünden und einen Altar aufbauen, damit Sie sich herablassen, dem schlichten Bürger einmal zuzuhören, das werde ich nicht leisten können. Ich habe meinen Sohn, promovierter Jurist, schon einmal gebeten, eine einstweilige Anordnung zu erstellen. Er hat mir bei der Linientreue der VG´s abgeraten.LINK:Bleiben Sie gesund. (keine Ironie)