Alles rund um die Honigbiene

Imkerverein Offenbach am Main , Eberhard-von-Rochow-Straße 41 , 63069 Offenbach am Main DE

Wissenswertes über die Zucht und Haltung von Honigbienen können Interessierte am Sonntag, 17. Juni, beim Imkerverein Lehrbienenstand erfahren.



Von 11 bis 17 Uhr veranstaltet dieser nämlich auf seinem Vereinsgelände an der Eberhard-von-Rochow-Straße 41 einen Tag der offenen Tür.



Jeweils um 12.15, 13.15 und 14.15 Uhr können die Besucher ein Bienenvolk bei einer

Vorführung hautnah erleben, außerdem haben sie Gelegenheit, Zeuge zu werden, wie

Bienenwachs verarbeitet wird. Am Informationsstand für Probe- und Neuimker werden Interessierte beraten und erfahren, was sie benötigen und tun müssen, um in Kürze den eigenen Honig ernten zu können. Bienenschaukästen ermöglichen es außerdem,

Bienenvölker ganz in Ruhe hinter Glas zu beobachten.

Auch Honig-Feinschmecker kommen bei der Veranstaltung des Imkervereins auf ihre Kosten. Ein Honigsommelier lädt zur Verkostung der goldfarbenen Süßigkeit aus unterschiedlichen Trachtgebieten. Rundgänge, weitere Informationen zur Honiggewinnung

und eine Bienen-Präsentation von Jugendlichen der Bachschule runden das Programm ab