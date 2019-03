Der Circus Barus ist vom 16.03.2019 bis 07.04.2019 in Offenbach an der Offenbacher Str.“ (nähe Bürgel).

Vorstellungen sind, täglich um 16:00 Uhr



Mittwochs und Donnerstags ist spielfrei



Achtung:

Jeden Freitag ist Kindertag - hier hat pro zahlendem erwachsenem 1 Kind freien Eintritt.

Montag ist Familientag – hier erhält jeder Besucher 3,- € Nachlass auf den regulären Eintrittspreis.



„Circus Barus verbindet Tradition und moderne“.

Der Circus Barus, in welchem die 7. und 8. Genaration des 1812 gegründeten Unternehmens, für Sie ein Programm, mit allem was zu einem guten Circus gehört, zusammen gestellt hat.



Unter dem Motto „ wir bringen Freude in Ihre Stadt“ wird Sie unser neu zusammengestelltes Programm für 2019 erfreuen.

Sie sehen artgerechte Tierdressuren mit unseren gepflegten Tieren (Hunde, Pferde, Kamele, Esel, Lamas, Ponys, Ziegen). In diesem Jahr sehen Sie erstmals unsere Esel und Lamas in der Manege, welche Sie begeistern werden. Unsere Tierdarbietungen werden vom Chef des Hauses, Marco Giovanni Barus oder seiner Tochter Aloma Tatjana vorgeführt, welche in diesem Jahr erstmalig Ihre neue Ziegendressur zeigt. Sie werden sicherlich die Herzen der großen und kleinen Besucher erfreuen und dabei das vertrauensvolle Miteinander von Mensch und Tier feststellen.



Unsere artistischen Darbietungen sind vielfältig und werden von unseren Artistinen sehr charmant dargeboten. Sie zeichnen sich durch Ihre flüssigen Abläufe und hochwertigen Trickfolgen aus.

Hierbei erleben Sie eine gekonnte Komposition aus spannender Artistik, gepaart mit passender Musik und moderner Beleuchtung.

Die einzelnen Darbietungen wurden wieder neu zusammen gestellt und durch neue Tricks bereichert.

Neu dabei ist das Duo“ Orion“ mit einer Darbietung an den Tüchern. Unsere Artisten/innen mit Ihren Acts in der Luft, müssen keinen Vergleich mit Ihren Kollegen/innen in den großen Circusunternehmen scheuen.



Clown Marcello wird mit mehreren Streichen, durch seine lustige und sympathische Art nicht nur die Kinder zum Lachen bringen, sondern auch die erwachsenen Besucher, den Alltag vergessen lassen. Er hat sich für die Saison 2019 wieder neue Streiche ausgedacht, welche er bisher noch nicht gezeigt hat.

Weitere Überraschungen, wie z.B. unsere Feuershow, runden unser neues, ca. 2 stündiges, Programm (inkl. Pause) ab.



In der Pause könne Sie unsere Tiere besuchen und sich von der guten Pflege überzeugen. Unsere Tiere werden regelmäßig vom jeweils zuständigen Veterinäramt kontrolliert und werden nach den Leitlinien des § 11 gehalten, wobei die Anforderungen größtenteils übertroffen werden. Ebenso steht Ihnen unsere Restauration sowie unsere saubere Toilettenanlage zur Verfügung.



Wenn Sie unser Zelt nach der Vorstellung verlassen, werden auch Sie davon überzeugt sein, in einem der schönsten Familiencircusse gewesen zu sein, und sind sicherlich auch der Meinung „ dieser Circus muss weitergehen“.