Liebe Aufgestandene!

Die Aufstehen!-Gruppe Donau-Ries trifft sich am Dienstag 26.11.19 um 20:00 bei Rita Bauer, Eichendorffstraße 11, 86732 Oettingen.

Thema ist das Verhältnis von struktureller zu individueller Gewalt.



Ich will dazu einen Spielfilm mit J.Prochnow aus den 70er Jahren zeigen. Für andere,aktuellere Themen sind wir natürlich auch offen.Getränke und Knabbereien bitten wir mitzubringen.Für zahlreiches Erscheinen sind wir dankbar.Wir wollen uns in Zukunft am 4. Dienstag des Monats abwechselnd in Nördlingen und Oettingen treffen.