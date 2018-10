Oettingen in Bayern : Evang. Gemeindehaus |

Es findet der 1. Mädelsflohmarkt in Oettingen statt!



Unter dem Motto: "Schönes für schöne Mädchen von 13-99" gibt es nicht nur Klamotten zu kaufen.

Es finden in den Räumlichkeiten auch mehrere Workshops statt:

Flechtfrisuren (Friseur Guthy), Schminken, Aus Alt mach Neu.

Ausserdem ist der Weltladen aus Nördlingen mit einem Stand dabei.

Und es wird eine Fotobox aufgestellt. So wird der Abend zu einem unvergesslichen Erlebnis!





Natürlich ist das noch nicht alles:

Wenn alle Schnäppchen gejagt und erfolgreich erbeutet wurden, ist es Zeit für Gemütlichkeit.

Zur Stärkung unserer Vitalkräfte werden die Fladenpiraten und die evangelische Landjugend uns mit Fladen und Crepes verköstigen. Zudem werden alkoholfreie Cocktails angeboten.

Zu guter Letzt haben wir eine Live Band organisiert, die für das Tüpfelchen auf dem I sorgt.



Weitere Infos findet Ihr auch unter

Facebook - Mädelsflohmarkt Oettingen



Also Mädels, wir sehen uns im Gemeindehaus!