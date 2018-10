SONIA LIEBING - "Nimm dir was du bauchst" Veröffentlichung: 19.10.2018

Für eine Newcomerin außergewöhnlich, setzte sich SONIA LIEBING mit ihrer Debüt-Single "Tu nicht so" mit #17 im Airplay gegen starke Mitbewerber durch und machte durch diesen traumhaften Start auf sich aufmerksam.Jetzt legt die temperamentvolle Vollblut-Interpretin aus Köln Single Nummer 2 nach: "Nimm dir was du brauchst" singt sie mit verwundetem Herzen gegen den Schmerz an. Inhaltlich die Weitererzählung von "Tu nicht so", mit der sich die 29-Jährige eindrucksvoll vorgestellt hat, setzt das Arrangement der aktuellen Produktion dem emotionalen Showdown positive Impulse entgegen und markiert den Neubeginn.Hinter SONIA LIEBING stehen die Erfolgsproduzenten Stefan Pössnicker und Armin Pertl an den Reglern. „Discofox at it‘s best“ lautet die Devise. Die beiden Vollprofis sind sich einig: SONIA bringt alles mit, um eines Tages in der ersten Riege mitzuspielen. Das Album ist schon fertig geschrieben. Über den Winter werden die Titel eingesungen, die - seien wir mal ehrlich - so ziemlich jeder von uns schon mal so oder so ähnlich offen ausgesprochen oder zumindest verstohlen gedacht und empfunden haben wird. Nachdem sich SONIA LIEBING mit den beiden ersten Singles vorgestellt hat, startet die zweifache Mutter mit einer Album-CD ins neue Jahr, deren lebendige Songs uns die zierliche Rheinländerin mit Leib und Seele um die Ohren hauen wird.Mit Karl-Heinz Schweter, dem Erfinder der Großen Schlager-Starparaden und langjährigen Mitveranstalter der größten Schlagerevents in Deutschland, fand SONIA LIEBING zudem eine absolute Branchengröße als Mentor, der ihren bisherigen Weg bereits spürbar mit prägte und auch künftig entscheidende Weichen stellen wird."Wenn ich mich im Radio höre, bin ich jedes Mal aufs Neue total glücklich und gleichzeitig total aufgeregt - das fühlt sich an wie verliebt sein mit ganz vielen Schmetterlingen im Bauch. Ich singe natürlich auch immer mit, wenn ich mich dann selbst höre! Und tanze daheim dazu mit unseren Kids. Als ich mich das erste Mal im Radio hörte, habe ich mir selbst einen Tinnitus geschrien vor Freude. Herzlichen Dank an alle Radiosendern, die meine Single spielen. Und hoffentlich lassen sich noch weitere Radiosender davon anstecken..."Erste Live-Erfahrungen hat SONIA LIEBING auch schon gesammelt. Bei der Schlagernacht in Weiß in Döckingen und beim Museumsuferfest in Frankfurt begeisterte sie bereits das Publikum. Während Sie ihre zweite Single-Produktion auf die Reise ins Radio schickt, fiebert sie weiteren Bewährungsproben entgegen: Bei den Schlagernächten in der König-Pilsener-Arena Oberhausen und in der Schleyerhalle Stuttgart wird sie auch LIVE beweisen, was in ihr steckt. "Das ist ein Mega-Highlight für mich. Da kribbelt's in mir, wenn ich nur daran denke. Ich freu mich und es ist für mich eine Ehre!"

Live-Termine:

13.10.2018 Schlagernacht des Jahres, Stuttgart, 18.00 Uhr | Schleyerhalle

03.11.2018 Schlagernacht des Jahres, Oberhausen, 18. 00 Uhr | König Pilsener Arena





