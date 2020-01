Kneippverein Ochsenhausen e.V. : Vortrag zum Thema "Jeder kann die Zukunft mitgestalten! " (15.05.2020)

Der Kneippverein Ochsenhausen e.V. bietet in Kooperationeinen Vortrag zum Thema "Jeder kann die Zukunft mitgestalten! "am Freitag 15.05.2020, um 19 Uhr Gasthaus Adler in Ochsenhausenmit Uwe Burka an.Es gibt menschlich-praktische Wege aus den wachsenden Krisen. Uwe Burka ist Umwelt- und Wirtschaftsberater Er sammelte vielseitige Erfahrungen in Handwerk,biologisch-dynamischer Entwicklungshilfe, Sozialtherapie und neuen ökonomischen Wegen. Er ist und war beteiligt am Aufbau sozial-ökologischer Dorfgemeinschaften.Seit 30 Jahren ist er international als Berater für sozial-ökologische Siedlungs- und Stadtentwicklung tätig.Sein Buch: „Jeder kann die Zukunft mitgestalten“ findenSie gratis unter www.aktivZUKUNFTsichern.comVeranstalter/in:Praxis Marga Schubert, Heilpraktikerin, Klassische HomöopathieTel. 08374-2315233Co-Organisation durch denKneipp Verein Ochsenhausen e.V.Rainer SchickLerchenstrasse 788416 Ochsenhausen