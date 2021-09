Kneippverein Ochsenhausen e.V. : erster oberschwäbischer Biomarkt am 09 Oktober 2021

Am 09. Oktober 2021 findet der erste Oberschwäbische Bio-Markt im Klostergarten Ochsenhausen statt. Von 10.00 bis 17.00 Uhr präsentieren sich dort zahlreiche Landwirt*innen und Direktvermarkter*innen, Bio- und Umweltverbände oder weitere überregionale Akteure mit ihren Produkt- und Informationsständen. Veranstaltet wird der Bio-Markt vom Kneipp Verein Ochsenhausen e.V. in Kooperation mit der Bio-Musterregion Biberach.Der Markttag findet am 09. Oktober 2021 erstmalig im "Klostergarten" des Klosters Ochsenhausen unter Einhaltung der 3-G-Regelung statt.Unser Hygienekonzept mit 3 G Konzept und Kontaktnachverfolgung sieht unter anderem vor, dass jede/r Besucher/in namentlich mit Uhrzeit des Besuchs erfasst wird. Weitere Regelungen (auch zum Hausrecht) finden Sie auf der Homepage des Kneipp Verein Ochsenhausen e.V. und vor Ort auf unseren Hinweistafeln. Einlass ist bis 15.00 Uhr.In barockem Ambiente werden sich dort etwa 40-50 Aussteller des Bio-Umfeldes präsentieren. Dabei ist von Informations- und Aktionsständen über den Verkauf eigener Lebensmittel oder Erzeugnisse bis zu Imbissangeboten für Jeden und Jede etwas dabei. Abgerundet wird der Markttag durch ein buntes Rahmenprogramm unterschiedlicher Vorträge oder Führungen.Das Veranstaltungskonzept fokussiert in erster Linie das vielfältige Angebot der regionalen (Bio-)Produkte, welche die facettenreiche Fülle der oberschwäbischen Natur- und Kulturlandschaft widerspiegeln. Auf diese Weise soll das Bewusstsein für landwirtschaftliche Erzeugnisse, regionale Lebensmittel und den ökologischen Landbau in der Bevölkerung gestärkt werden. Die Produkte können direkt beim Erzeuger gekauft, Kontakte geknüpft, wissenswerte Informationen eingeholt und spannende Mitmachaktionen entdeckt werden.Auch die Bio-Musterregion Biberach wird mit einem Stand vertreten sein.Als Modellregion des Ministeriums für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz ist sie Schnittstelle zwischen ökologischen Erzeuger*innen, Verarbeiter*innen, Vermarkter*innen und Verbraucher*innen der Region und setzt verschiedene Projekte zur Stärkung des regionalen Bio-Netzwerks um. Der Oberschwäbische Bio-Markt stellt eine dieser Maßnahmen dar und wird als große Chance für die erweiterte Vermarktung des heimischen Bio-Angebotes gesehen. Gleichzeitig soll die Wertschöpfungskette gesteigert und die Bevölkerung für die wertvolle Arbeit der (ökologischen) Landwirte Oberschwabens sensibilisiert werden.Die Anfahrt zum "Klostergarten" des Klosters Ochsenhausen ist leicht zu finden . Folgen Sie den Schildern zum Kloster bzw. zur Landesakademie .Weitere Informationen unter Biomusterregionen-bw.de/biberachBei Fragen oder auch bei einer Interesse an einer Mitgliedschaft im Kneipp Verein wenden Sie sich gerne an :Kneipp Verein Ochsenhausen e.V.1. Vorsitzender​Diplom-Volkswirt​Rainer SchickInternet: https://kneippvereinochsenhausenev.weebly.com