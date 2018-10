Kneippverein Ochsenhausen e.V. : Besuch auf der Bundesgartenschau am 17 Mai 2019

Ochsenhausen : Marktplatz |

Der Kneippverein Ochsenhausen e.V. bietet in Zusammenarbeit mit dem Kneipp-Landesverband

die Möglichkeit zu einem Besuch auf der Bundesgartenschau am 17 Mai 2019



An Pfarrer Kneipps Geburtstag am Freitag, 17. Mai 2019 gibt es ein großes Kneipp-Event.



Beim großen Kneipp-Aktionstag am 17.05.2019 hat der Kneipp-Verein Heilbronn gemeinsam mit dem

Landesverband von 9 - 16.30 Uhr die große Aktionsbühne zur Verfügung.

Es wird ein buntes Programm mit Prominenten-Vortrag geplant.



An diesem Tag kommen alle Vereine zum großen Kneipp-Treffen auf die BUGA.

Wählen Sie als Ziel für Ihren Jahresausflug Heilbronn und als Termin den Kneipp-Geburtstag.



​Anmeldung bis spätestens 31. März 2019

Weitere Details und die Anmeldeunterlagen für diese Fahrt erhalten Sie vom



1. Vorstand des Kneipp Verein Ochsenhausen e.V.

Rainer Schick

Lerchenstrasse 7

88416 Ochsenhausen