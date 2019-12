Kneipp Verein Ochsenhausen e.V. : Vortrag zu Bienenprodukten am 20.03.2020

Ochsenhausen : Adler |

Der Kneipp Verein Ochsenhausen e.V. laedt am 20. März 2020

zu einem Vortrag des Imkermeisters Hans Musch über die Heilkraft

von Bienenprodukten ein.

Deren therapeutische Anwendung gehört zu den ältesten

Heilmethoden der Menschheit.

Honig, Propolis, Blütenpollen, Gelée royale, Bienengift, Wachs

und auch die Api-Therapie enthalten eine Vielzahl wirksamer

Inhaltsstoffe und helfen bei manchen gesundheitlichen Beschwerden,

bei denen Medikamente versagen.

Bienenprodukte werden immer interessanter für die Behandlung

von Krankheiten, die durch Antibiotika-resistente Bakterien

ausgelöst werden.

In der Therapie dieser Beschwerden haben sich oftmals Honig

und Propolis bewährt.

Blütenpollen tragen dazu bei, ein starkes Immunsystem aufzubauen

und Krebserkrankungen besser zu überstehen.

Bienenwachs ist ein wertvoller Bestandteil von Hautpflegemitteln.

Gelée royale ist Nerven- und Gehirnnahrung und empfehlenswert

bei Konzentrations- und Gedächtnisstörungen.

Bienengift kann zur Linderung von rheumatischen Beschwerden

und Schmerzen eingesetzt werden.

Bienenprodukte können jedoch auch, ebenso wie andere Naturheilmittel,

zu Unverträglichkeiten und Nebenwirkungen führen.

Deshalb müssen sie bei der richtigen Indikation, in der richtigen

Dosierung und über den richtigen Zeitraum eingesetzt werden,

wenn sie positive Wirkungen entfalten sollen.

Wie das geht, wird in dem Vortrag erläutert.



Die Veranstaltung findet statt um 19.00 Uhr im Adler in Ochsenhausen

Der Eintritt ist frei.