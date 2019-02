Kneipp Verein Ochsenhausen e.V. : Tai Chi-Qi Gong - Kurs

Ochsenhausen : ehemalige Kreisklinik |

Der Kneippverein Ochsenhausen bietet mit Heilpraktikerin Christa Russ einen Tai Chi-Qi Gong – Kurs an



Tai Chi-Qi Gong ist eine Säule aus der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM)

Der Kneippverein Ochsenhausen bietet dafür einen Kurs an mit Fachkrankenschwester, Tai Chi-Qi Gong ÜL und Heilpraktikerin Christa Russ.

Der Kurs umfasst 5 Termine.

Beginn am Mittwoch 13.03.2019 um 19:30 Uhr im Gesundheitszentrum Ochsenhausen (ehem. Kreisklinik).





Anmeldung unter Tel. 08395 1853



Ansprechpartner Kneipp-Verein in Ochsenhausen:

Rainer Schick

Lerchenstrasse 7

88416 Ochsenhausen