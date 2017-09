Ochsenhausen : Krummbach |

Am Sonntag 22.10.2017 von 9.30 – 12 Uhr findet eine Wanderung mit Bernhard Allgaier statt.



Der Titel der Wanderung heisst " Kräuterwanderung : Kräuter, Beeren und Früchte "

Unkostenbeitrag 4,- EUR

Treffpunkt ist der Parkplatz am Krummbach in Ochsenhausen



Bitte ca. 15 min vor Wanderbeginn eintreffen



Anmeldung oder Rückfragen bei Bernhard Allgaier



Bernhard Allgaier

Bei der Sägemühle 6

88484 Hürbel

Tel: 07352 – 3731





Ansprechpartner im Kneipp-Verein in Ochsenhausen:

Rainer Schick

Lerchenstrasse 7

88416 Ochsenhausen

Tel.: 07352-3480

Email: rainerschick@yahoo.de