Kneipp Verein Ochsenhausen e.V. : Kraeuterwanderung am 12.09.2021 Kräuter, Beeren und Früchte

Ochsenhausen : Krummbach |

Am 12.09.2021 wird Bernhard Allgeier eine Kräuterwanderung durchführen. Er wird mit seinem kurzweiligen und informativen Vortrag eine lehrreiche Führung entlang des Krummbachs anbieten

















Kräuterwanderung : Kräuter, Beeren und Früchte

Am 12.09.2021 von 9.30 – 12 Uhr

Bernhard Allgaier, Anmeldung: Tel. 07352 - 3731

Treffpunkt am Krummbach





Gastgeber der Veranstaltung :



Kneipp Verein Ochsenhausen e.V.

Diplom-Volkswirt

​Rainer Schick

Lerchenstrasse 7

88416 Ochsenhausen