Kneipp Verein Ochsenhausen e.V.: Kinderkochkurs im Sommerferienprogramm am Freitag 02.08.2019 von 9:30 - 13:00

Der Kneippverein Ochsenhausen e.V. bietet in der Säule "Ernährung" einen Kinderkochkurs im Sommerferienprogramm in Kooperation mit der "Biberacher Ernährungsakademie" ​(Landwirtschaftsamt) an.Das Motto ist "Bunt geht's zu in der Kinderküche", wobei das spielerische Erlernen der Ernährungskompetenz in diesem Kurs vermittelt wird.Wie können wir Kinder an eine gesunde Ernährung heranführen?Von der Ernährungserziehung vergangener Jahre haben wir gelernt,dass kognitiv ausgerichtete Konzepte wenig erfolgsversprechend sind.Die reine Wissensvermittlung von „gesunden“ und „ungesunden“ Lebensmittelnkommt bei Kindern nicht an.Denn Kinder wählen sich Nahrungsmittel nicht aus, weil sie gesund sind, sondernweil sie ihnen schmecken. Kinder sind neugierig, experimentierfreudig und sie spielen gerne.Diese Eigenschaften sollten bei der Ernährungsbildung berücksichtigtwerden.Kinder brauchen also erlebnisorientierte Angebote wie Geschmackstests, Sinnesübungen, gemeinsames Kochen und Essen, Bewegungs- und Entspannungsspiele. Dabei stehen Spaßund Freude und nicht der erhobene Zeigefinger im Vordergrund.Doch über ein Basiswissen einer sinnvoll zusammengesetzten Ernährung sollten Kinderauch verfügen.Der Termin ist "Freitag 02.08.2019 9:30 - 13:00"Ort : Schulzentrum OchsenhausenKosten 7 EUR.Helga Hecht ist unsere Ansprechpartnerinvom Kneipp-Verein Ochsenhausen e.V.Tel: 07356 - 3128Kneipp Verein Ochsenhausen e.V.Diplom-Volkswirt​Rainer SchickLerchenstrasse 788416 OchsenhausenHomepage : https://kneippvereinochsenhausenev.weebly.com/