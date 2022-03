Ochsenhausen : Klostercafe |

Kneipp Verein Ochsenhausen e.V.: Gesundheitsvortrag Hildegard von Bingen



Wann: Freitag, 18.03.22, um 19.00 Uhr

Wo: KLostercafe Ochsenhausen, Schlossbezirk 19/1

Eintritt: 7,00 Euro

Thema: Entsäuern, Entgiften, Regenerieren













Üppiges Essen, wenig Bewegung, Stress und Schlafmangel übersäuern unseren Körper ganz extrem. Die Folge davon sind u.a. Sodbrennen, Energielosigkeit, zu hohes Cholesterin, und die ersten Anzeichen von Magenproblemen, Schmerzen im Bewegungsapparat, Migräne etc.

Mit speziellen Kräutern, die uns Hildegard von Bingen empfohlen hat, können wir unseren Organismus von diesen Giften reinigen, unsere Körpersäfte wieder in Harmonie bringen. Dann arbeiten die Organe wieder zuverlässig und wir werden mit Lebensqualität und Gesundheit belohnt.



Anmeldungen zum Vortrag Infos und Fragen unter 07352/9479161 oder 0160 766 3865



Es gilt die 3 - G Regel.



Bei Fragen oder auch Interesse an einer Mitgliedschaft im Kneipp Verein wenden Sie sich gerne an:



Kneipp Verein Ochsenhausen e.V.

1. Vorsitzender

Diplom-Volkswirt

Rainer Schick