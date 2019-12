Kneipp Verein Ochsenhausen e.V. : Gesundheitsgefahren durch 5 G ?? (26.06.2020)

Der Kneippverein Ochsenhausen e.V. bietet eine Informationsveranstaltung zum Thema Mobilfunk 5G am Freitag 26.06.2020, um 19 Uhr Gasthaus Adler in Ochsenhausen mit Wolfgang Blüher (Sprecher des Mobilfunk Regionalforums Bodensee/Oberschwaben) an.Was vor einigen Jahren nur als Gerücht die Runde machte, wird nun endlichimmer ernster genommen."Wissenschaftler warnen vor neuem Mobilfunkstandard 5G : Internationaler Appellfordert Moratorium. Der Ausbau der 5G-Mobilfunktechnologie („fünfte Generation")ist in vollem Gange. Nun haben mehr als 180 Wissenschaftler und Ärzte aus 36Ländern in einem Appell vor den Gesundheitsrisiken durch den Mobilfunkstandard 5G gewarnt.Sie fordern, dass 5G so lange nicht eingesetzt werden soll, „bis potenzielleRisiken für die menschliche Gesundheit und die Umwelt vollständig durchindustrieunabhängige Wissenschaftler erforscht wurden".Denn 5G führt zu einer massiven Zunahme der Zwangsexposition durch kabelloseKommunikation – was zu einer noch höheren Strahlenbelastung führt, als sieheute ohnehin schon besteht."Den ausführlichen Bericht finden Sie hier : (Quelle: www.diagnose-funk.org)Die viel zu starke Mobilfunkstrahlung in unserem Land macht uns krank.Dabei handelt es sich nicht um lose Vermutungen, sondern um harte Fakten,wie auch Wolfgang Blüher in seinem Vortrag anschaulich belegt.Es geht dabei u,a. auch um die Klärung der folgenden Fragen :Welche Auswirkungen hat der 5G Mobilfunkstandard auf die Gesundheitvon Menschen und Tieren (u.a. auf Bienen) sowie auf die Umwelt ?Was kommt mit dem neuen 5G Mobilfunkstandard auf uns zu?Herr Blüher ist kein Feind von Technik und Mobiltelefonen, aber er zeigtWege auf, wie durch eine bessere Verteilung der Funkanlagen und geschicktetechnische Konzepte die Strahlung auf einen Bruchteil reduziert werden kann.Auch möchte er dem Bürger aufzeigen, was er privat ganz konkret tun kann,um selbst die Strahlung für sich zu reduzieren.Der Vortrag ist kostenfrei. Mit der Bitte um AnmeldungAnmeldung per email : RainerSchick@yahoo.deoder postalischVeranstalter:Kneipp Verein Ochsenhausen e.V., Rainer Schick, Lerchenstraße 7, 88416 Ochsenhausen https://kneippvereinochsenhausenev.weebly.com )Referent:Wolfgang Blüher, AK Mobilfunk, mobilfunk.rv@web.de, 0751-82234Pressemitteilung/Foto:D. Dietrich, Freelance Photographer & Film, Poststraße 47, 88416 Ochsenhausen