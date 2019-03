Kneipp-Verein Ochsenhausen e.V. : Frühlingskur mit heimischen Wildpflanzen mit Heilpraktikerin Christa Russ

Der Kneippverein Ochsenhausen e.V. bietet folgenden Vortrag zum Thema"Frühlingskur mit heimischen Wildpflanzen" an.Gönnen Sie Ihrem Körper eine Frühjahrskur, schütteln die Winterstarre ab und reinigen Sie den Körper von innen her.Wildpflanzen enthalten oft viel mehr Vitalstoffe als normales Gemüse und Obst.Sie hören bei welchen Beschwerden man Wildpflanzen einsetzt und was man alles daraus herstellen kann.Einige Proben können Sie verkosten.Die Heilpraktikerin Christa Russ führt Sie an 2 Abenden in die Thematik ein.Montag 01.04.2019 und Montag 08.04. 2019 jeweils um 19:30 Uhrim Gesundheitszentrum Ochsenhausen (ehem. Kreisklinik).Anmeldung unter Tel. 08395 1853Wir weisen auch auf das kommende 10.tes Kräuterfest am Samstag, 25. Mai 2019das ab 2019 im Konventgarten des Klosters Ochsenhausen stattfindet, hinHomepage : https://kneippvereinochsenhausenev.weebly.com/