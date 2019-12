Kneipp Verein Ochsenhausen e.V. : Arbeitskreis "Biodiversität" + Blühwiesen in 2020

In der Sitzung des Arbeitskreises "Biodiversität" des Kneipp Verein Ochsenhausen e.V.am 20.12.2019 wurde die Tages-Agenda mit 14 Punkten durchgesprochenund dabei die Ergebnisse der Gespräche und Kontakte vorgestellt.Vom Umweltministerium Baden Württemberg kam am Morgen des 20.12.2019ein Schreiben an Rainer Schick mit positiven Informationen zur Förderungvon Biodiverstätsprojekten vom Umweltministerium an.Dieses Schreiben wurde von allen Seiten als sehr bedeutsam eingestuft.Sodann fand eine Diskussion statt, wie das Projekt weiter detailliert undzeitnah umgesetzt werden kann.Es ist geplant die Phase 1 des Projektes mit derzeit voraussichtlichüber ca. 20 Hektar Blumenwiesen und Biotopen mit Biotopvernetzungin 2020 zu starten und durchzuführen.Die weiteren konkreten Schritte sind wie folgt :1.)Es wird ein Vortrag für die umliegende Bauernschaft organisiert,in dem diesen die Möglichkeiten bei einer Beteiligung an entsprechendenProjekten (nachhaltige Blumenwiesen, Blühstreifen, et.) aufgezeigt werden.2.)Die Projektskizze Projekt "Aktiv für mehr Artenvielfalt in und um Ochsenhausen"wird mit den schon bestehenden und neuen Freiflächen beschrieben und mitUnterstützung des LEV konkretisiert. Alle Flurstücke werden mit deren Verwendungu.a wegen einer Förderung aufgelistet.3.)Eine Veranstaltung mit dem Gemeinderat Ochsenhausen bzw. den Fraktionsführernund der Verwaltung wird terminiert. Dabei ist geplant dass die Moderation von einemMitarbeiter des Landratsamtes erfogen wird.4.)Der Arbeitskreis "Biodiversität" wird im Januar/Februar weitere Gespräche mit derGeschäftsführung von Firmen und Organisation führen, die bereits Interesse an demProjekt gezeigt haben.Für eine monatliche Vortragsreihe/Curriculum 2020 des Kneipp Verein Ochsenhausen e.V.sind bereits einige Vorträge geplantAm 17.01.2020 startet diese Reihe :GEMEINSAM GÄRTNERN – Infoabend zum Gartenprojekt in Rot a.d.Rot. am 17. Januar 2020 um 19 Uhr, Gasthaus Adler OchsenhausenAm 20.03.2020 Vortrag über die Heilkraft von BienenproduktenAm 26.06.2020 Vortrag über Mobilfunk Gesundheitsgefahren durch 5G Dazu ein Link auf myheimat :Am 30.05.2020 findet wie schon seit etlichen Jahren das 11te Kräuterfest statt,das vom Kneipp Verein Ochsenhausen e.V. veranstaltet, verantwortet und organisiert wird.