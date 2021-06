Kneipp Arbeitskreis "Energieeffizienz und Klimaneutralität“ nimmt an der Klimawette teil.

Der Kneipp Verein Ochsenhausen e.V. mit dem Arbeitskreis "Biodiversität" / "Energieeffizienz und Klimaneutralität“ wird sich an der Aktion der "Klimawette am 15.07.2021 beteiligen.„Die KLIMAWETTE“ ist die erste digitale Klimaschutz- und Protestaktion ihrer Art. Bis zur nächsten Weltklimakonferenz im November sollen 1 Million Menschen zusammen1 Million Tonnen CO2 einsparen.Umgesetzt wird dies durch die finanzielle Unterstützung ausgewählter Klimaschutzprojekte. Dabei zeigt die KLIMAWETTE spielerisch auf, wie jeder und jede einfach einen großen Beitrag für den Klimaschutz leisten und die nächste Tonne CO2 einsparen kann. Mit einer neu entwickelten CO2-App starten der Verein 3 fürs Klima und das Netzwerk CO2COMPASS zusätzlich jetzt die CO2-Städteliga.Schirmherr der Klimawette ist der Präsident des Umweltbundesamtes, Prof. Dirk Messner.Dabei werden Klimaschützer*innen in ganz Deutschland motiviert, tonnenweise CO2 für Ihre Städte und Kommunen einzusparen.Die neue App "CO2-Avatar" macht es dabei einfach, die individuellen Maßnahmen zu erfassen. Die eingesparten Tonnen CO2 pro Stadt und Bürger*in werden auf derWebseite www.dieklimawette.de in der neuen CO2-Städteliga erfasst.Die Tour der "KLIMAWETTE“ kommt am 15.07.2021 um 8 Uhr 30 auch nach Ochsenhausen.Der Gemeinderat und die Verwaltung von Ochsenhausen wurde bereits auf die „DIE KLIMAWETTE“ aufmerksam gemacht und es wäre u.E. auch angesichts des kürzlich verliehenen "Energy-Awards" nur konsequent wenn sich auch die Stadt Ochsenhausen an der Aktion beteiligen würde.Bei Fragen oder Anregungen wenden Sie sich bitte an :Kneipp Verein Ochsenhausen e.V.1. Vorsitzender​Diplom-Volkswirt​Rainer SchickLerchenstrasse 788416 Ochsenhausen