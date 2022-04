Informationsveranstaltung mit Gedankenaustausch zu einem Nutzungskonzept Krankenhaus Ochsenhausen

Ochsenhausen : Hotel Mohren |

Im Hotel Mohren findet am Mittwoch, den 4. Mai - 19.00 Uhr

eine Informationsveranstaltung zum Krankenhaus Ochsenhausen statt.















Das aktive Engagement der BI Transparenz e.V., angeregt durch mehr als 1.000 Unterschriften und eine große Anzahl von Interessensbekundungen aktiv in den Planungsprozess eingebunden zu werden, zeigt nicht nur in der Bürgerschaft positive Resonanz. Auch der Gemeinderat ließ sich von diesem innovativen Ansatz leiten.



Es referiert der Stadtplanungsaltmeister Joachim Eble, wie eine Weiterentwicklung der Krankenhaussubstanz unter der Berücksichtigung von Bürgerinteressen oder evtl. sogar ganz in Bürgerhand möglich ist.



Des weiteren werden die studentischen Entwürfe zur Umnutzung des Krankenhauses präsentiert, welche eine große Anregung zu weiteren Nutzung sind.



Im Mittelpunkt steht der partizipative Ansatz, also das Einbringen der Bürger, wie es auch unsere Demokratie und unsere Landesverfassung vorsieht.



Herr Eble erklärt anhand internationaler Beispiele, wie sich Bürger einbringen können und welche Formen es gibt.



Ein Themenschwerpunkt ist auch die nachhaltige Entwicklung und das Schaffen attraktiver Städte mithilfe ökologischen Weiternutzung von Gebäuden.



Der Abend ermöglicht auch den Austausch zwischen den Bürgern

über das Krankenhaus





Bürgerinitiative OX 2.0 – BI Transparenz e.V.

kontakt@ochsenhausentransparent.de