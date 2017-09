Tag der Selbsthilfegruppen

Schwerpunktthema in diesen Jahr war : „Psychische Erkrankungen“.Aus diesem Grund gab es für die Besucher kostenlose Vorträge zum Thema Depression, bzw. Depression bei Männern. Die Referenten dazu waren zum einen Frau Dr. med. Plaut aus Offenbach und Jörg Engelhardt von der Selbsthilfegruppe "Männer mit Depression" aus Obertshausen. Während Frau Dr. Plaut über das Thema allgemein sprach, richtete Herr Engelhardt sein Augenmerk mehr auf die speziellen Probleme von Männern mit Depressionen. Beide Vorträge waren erfreuchlich gut besucht.Und es gab unter anderm die Möglichkeit während des Selbsthilfegruppentages am Info‐Stand der Diabetiker Selbsthilfe Offenbach sich seinen Blutzucker messen zu lassen. Pro Retina bot den Besuchern an ihrem Info‐Stand die Möglichkeit die Augen und das Gehör testen zu lassen. Und die Bluthochdruckgruppe führte Blutdruckmessungen durch. Am Infostand des PARITÄTISCHEN Offenbach konnten sich die Kinder schminken lassen.Es war also für alle Beteiligten und auch für Betroffene, Angehörige und Interessierte ein alles in allem informativer und abwechslungsreicher Tag.Und das wird 2018 auch wieder so sein ! bitte schon mal vormerken ! Denn der Selbsthilfegruppentag in Offenbach ist Bestandteil der bundesweiten Aktion „ Woche des bürgerschaftlichen Engagements“ !