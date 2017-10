35 Jahre und immer noch attraktiv

Obertshausen : Bürgerhaus |

ist der

195. Amateur-Hallen-Flohmarkt

im Bürgerhaus Hausen

am 28.Oktober 2017 von 8- 13 Uhr



Am Samstag 28. Oktober öffnet der älteste, echte Amateur Hallenflohmarkt wieder seine Pforten in der Kleinstadt mit Herz.

Der Vater aller Hallenflohmärkte erfreut sich, trotz ähnlicher Veranstaltungen an allen „Ecken und Enden“ größter Beliebtheit. So werden auch dieses Mal mehr als 60 Aussteller Ihre „Waren“, auf liebevoll dekorierten Tischen, anbieten.



In gemütlicher, trockener und warmer Atmosphäre können dann die Käufer und Sammler, für den Eintrittspreis von nur 1,-EUR, auf die Suche gehen.



Wer selbst einmal mitmachen möchte kann sich im Bürgerhaus, bei den Veranstaltern ab 8.30h, einen Tisch für den 196. Amateur- Hallen- Flohmarkt am 25.November reservieren.