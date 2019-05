Jazz-Session im Rahmen Kulturherbst Oberstaufen 2019

Oberstaufen : Globus BAR-LOUNGE-RESTAURANT |

Im Globus treffen sich seit über 20 Jahren jedes Jahr im Herbst Jazz-Liebhaber und Musiker.



Jeder kann mitmachen und ist eingeladen nicht nur mitzufeiern, sondern auch an der Seite von Jazz-Profis mitzuspielen. Einfach Instrument mitbringen, sich von den Rhythmen mittragen lassen und einsteigen. Ein Kulturherbst-Highlight, das man nicht verpassen sollte.

Infos für interessierte Musiker: Eine Verstärkeranlage ist vorhanden – Organisatorische Leiter: Martin Kerber & Jürgen Herb Tel. 0831-574646.



Wann?

So., 06.10.2019 – 20.00 Uhr

Spende statt Eintritt – Reservierung empfohlen!



Wo?

GLOBUS | Bar |Lounge | restaurant

Immenstädter Straße 4

87534 Oberstaufen

Tel: +49 (0)8386 - 961111

Email info@globus-oberstaufen.de

Internet www.globus-oberstaufen.de



Impressum gemäß Telemediengesetz: Jürgen Herb für sicHERBesser MusicPartner in Zusammenarbeit mit Oberstaufen Tourismus Marketing GmbH – OTM Hugo-von Königsegg-Straße 8 D-87534 Oberstaufen

Tel: +49 8386 9300-0 / Fax: +49 8386 9300-20 / E-Mail: info@oberstaufen.de



