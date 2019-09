Cadillacs Revival Band is back!

Oberstaufen : Globus BAR-LOUNGE-RESTAURANT |

Zahlreiche Live-Music-Fans können sich noch gut daran erinnern: Diese „Straßenkreuzer“ standen von 1985 bis 2000 rund 300 Mal auf Bühnen im gesamten Allgäu.

Nach einer längeren Pause gibt es nun ein Revival-Konzert von Eberhard Fischer (Keyboards), Bernd Schuldes (Gitarre) und Jürgen Herb (Drums). Verstärkt werden die drei Musiker durch Jo Teichmann am Bass und Waldemar Hildermann am Saxophon.

Die Liste der vorgetragenen Songs und Interpreten liest sich wie das «Who is Who» der Rockgeschichte: Rolling Stones, Beatles, CCR, Beach Boys, Santana und so weiter. Beste Stimmung vorprogrammiert.

Kurz und gut: Auf in die musikalische Welt der Petticoats, Musikbox und Lollipops. Diese Band ist ein Muss für jeden Fan der Rockmusik.



Wann?

So., 26.01.2020 – 19.00 Uhr

Spende statt Eintritt – Reservierung empfohlen!



Wo?

GLOBUS | Bar |Lounge | restaurant

Immenstädter Straße 4

87534 Oberstaufen

Tel: +49 (0)8386 - 961111

Email info@globus-oberstaufen.de

Internet www.globus-oberstaufen.de



Impressum gemäß Telemediengesetz: Jürgen Herb für sicHERBesser MusicPartner in Kempten.



Foto: Jürgen Herb