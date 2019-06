Kaffee-Konzert im Maximilianshof Schleißheim

Musik zum Mitsingen im Maximilianshof

Ende Juni wieder Kaffee-Konzert der Musikvereinigung

Am 30. Juni präsentieren sich die verschiedenen Abteilungen der Musikvereinigung wieder bei einem Konzert mit Kaffee und Kuchen im Maximilianshof.Der Eintritt ist frei, Beginn ist um 14 Uhr.Die Abteilungen haben in diesem Jahr den Fokus auf Titel gelegt, wo bekannte Texte gerne mitgesungen werden dürfen. Freuen Sie sich unter anderem auf Titel wie "Wir Musikanten" und den "Bozner Bergsteigermarsch".Gerne dürfen auch Decken mitgebracht werden, um es sich auf den Wiesen in der Nähe gemütlich zu machen und den musikalischen Darbietungen zu lauschen.Bei schlechter Witterung muss das Konzert leider ersatzlos ausfallen. Aus diesem Grund hat der Verein eine Infohotline eingerichtet. Unter 089/381 648 93 ist am Tag des Konzertes ab 10 Uhr zu erfahren, ob das Konzert stattfindet.