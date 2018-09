Große Bastel & Hobby Messe

Oberschleißheim : Bürgerzentrum |

*** – Großer Kreativmarkt in Oberschleißheim – am Tag der Deutschen Einheit - ***





Oberschleißheim: Am 3. Oktober (Mittwoch – Tag der Deutschen Einheit) verwandelt sich das Bürgerzentrum Oberschleißheim wieder in ein Mekka für alle kreativen Menschen. Egal ob man selbst ein Bastelfan ist und sich Ideen und Anregungen holen möchte, oder lieber gleich direkt die mit viel Liebe hergestellten Unikate für Garten, Haus und Wohlbefinden kaufen möchte. Für jeden Geschmack und jeden Geldbeutel ist das Richtige dabei!



Seit 18 Jahren veranstaltet das Hobbyevent-Team, hinter dem die Familie Bigl mit vielen fleißigen Helfern steckt, in ganz Bayern Künstlermärkte aller Art. Es ist immer wieder ein Event für die ganze Familie! Der Tag steckt voller Inspirationen und toller Geschenk- und Dekoideen. Bekannt vielen vom Hobby-, Künstler- und Ideenmarkt in Pliening (seit über 10 Jahren). Zunächst war die Messe nur einmal jährlich im Oberschleißheim geplant. Aufgrund des großen Erfolgs und Bitten der Aussteller und Besucher wird es diese Messe nun zweimal jährlich (immer kurz vor Ostern und kurz vor Weihnachten) im Oberschleißheimer Bürgerzentrum geben.. und eben auch am 3.Oktober zum Tag der Deutschen Einheit.



Eine Vielfalt von über 100 Ausstellern (auf 3 Etagen!) laden mit einem bunten Angebot in das Bürgerzentrum nach Oberschleißheim von 10 bis 17 Uhr zum Kaufen, Staunen, Probieren und Erleben ein. Selbstverständlich darf auch nach Herzenslust eingekauft werden! Das, was beim farbenfrohen Herbstfestival gezeigt wird, ist denkbar vielfältig: Es wird natürlich viel herbst- und weihnachtliches in Hülle und Fülle zu bewundern geben! Entdecken Sie Erlesenes und Schönes und nehmen teil an der Lebensfreude die durch Kreativität entsteht! Freuen Sie sich auf viele kulinarische Highlights, einen Blick über die Schultern der Künstler sowie ein Kinderprogramm!



Wieder mit dabei: Kunterbunte Holzarbeiten, Genähtes für Kinder und Erwachsene, Ideen aus Kaffeekapseln, Schmuck in allen möglichen Varianten sowie Zubehör, Kräuterprodukte, Gießkeramikarbeiten, Waldorfpuppen, Mosaik-Produkte, Ideen für Geldgeschenke, Schafmilchseifen, Kerzen, Fotografien, Patchwork, Miniaturen und vieles mehr.



Neu begeistern wird Sie: leckere Pralinen, Stoffe, Kurzwaren, Brotaufstriche, Hundeleinen & Halsbänder, Wolle, die Zauberburg, handgedrechselte Glasperlen, Stempel, Stanzer, Textilfarben, Betonideen, Wachsanhänger, Filztaschen, Trachtenschmuck, Papier, Vintage-Ideen, Seidenmalerei, Tontöpfe, Ideen aus Baumwohlstoffen, Schnullerketten, Häkeltiere, Treibholzschilder & Lampen, Geschenke aus Handtüchern, Strickzubehör, Stoffveredelung vor Ort, Gießharz und weiteres.



Wollen Sie Plastiktüten vermeiden? Die lebensmittelechten Hanftaschen sind dann Ihre Lösung. Die natürlichen antibakteriellen Eigenschaften sorgen dafür, dass Ihre hochwertigen Lebensmittel im Kühlschrank lange frisch und appetitlich bleiben. Die Hanfbettwäsche, die Sie ebenfalls an diesem Stand bekommen, ist ein Blickfang, sehr robust und bietet einen ausgezeichneten Schlafkomfort. Durch die atmungsaktiven Eigenschaften von Hanf entsteht ein trockenes und angenehmes Schlafklima. Hanfbettwäsche ist: kühlend im Sommer, wärmend im Winter, antistatisch, geruchsneutral, schmutzabweisend.





Schon seit Jahren erlebt der beliebte Stand „naturbelassenen, in Handarbeit hergestellten Köstlichkeiten aus Garten und Wald aus Franken“ beim Plieninger Hobby-, Künstler- und Ideenmarkt förmlich einen ran. Gerade deshalb freuen wir uns, dass dieser in Oberschleißheim mit von der Partie ist (nachdem es in Pliening am 21.10. zeitlich nicht klappt) Schon während ihres Studiums zur Diplom-Biologin war Sie viel in der Natur unterwegs und brachte vielerlei Früchte, Beeren und Kräuter mit nach Hause und verarbeitete diese. Aufgrund der Begeisterung der Verwandten und Bekannte (die sie fleißig beschenkte) entstand die Geschäftsidee zusammen mit Ihrem Mann. Seither dürfen wir uns alle über leckere Marmelade, Konfitüre, Honig, Liköre, Säfte, Sirups, Essig, Öle, Chutneys, Relish, Früchte in Alkohol und vieles mehr freuen! Besonders beliebt sind die angebotenen Geschenkverpackungen für jeden Geschmack und jeden Geldbeutel.



Auch für die Kleinsten ist der Besuch der Bastel- & Hobby Messe ein aufregendes Erlebnis. Der Renner wird sicherlich wieder der Workshop „Sandmalen“ sein. Hier kann man aus über 100 Motiven auswählen. Schutzfolie abziehen und die gewünschte Klebefläche mit farbigen Sand bedecken. Schütteln und schon ist das Kunstwerk fertig. Oder wie wär´s am Workshop „Pompos aus Wolle“ mit zumachen?



Eine Ausstellerin hat über 25 verschiedene Honigspezialitäten dabei! – Das solltet Ihr nicht versäumen!



Bei der Großen Bastel & Hobby Messe gibt es natürlich auch das beliebte Farbverlaufsgarn! Schnell das Grundsätzliche: Die Wickel = Bobbel bestehen aus einzelnen nebeneinander liegenden Garnfäden, die in bestimmten Abständen einzeln mit einem Faden der Folgefarbe ausgetauscht und mit einem kleinen Knoten verknüpft werden. Neu für Oberschleißheim: So-Bo-Träume, Sockenwolle - Bobbels in 4-,5- oder 6fädiger Variation!



Die Firma Vorwerk stellt das „richtige Werkzeug“ vor. Lt. Vorwerk ist das Geheimnis für erfolgreiche Kreativität nämlich ein gutes und leistungsfähiges Werkzeug! Deshalb enthält das kompakte Kofferset von Twercs alles, was Sie zum kreativen Heimwerken benötigen: Stichsäge, Bohrschrauber, Tacker und Heißklebepistole.



In Verbindung mit einem Gewinnspiel werden alle Besucher aufgefordert den schönsten Stand zu prämieren.

Es winken tolle Preise. Die ersten 100 Besucher dürfen sich außerdem auf eine Überraschung freuen!



Seien Sie dabei! Entdecken – kaufen – und genießen!



Nur beim Original: Große Bastel- & Hobby Messe in Oberschleißheim am 3.10. –

Künstlermärkte mit Hobbyevent seit über 18 Jahren in seiner Größe und Auswahl!



Für weitere Informationen steht Ihnen das Hobbyevent-Team gerne zur Verfügung.