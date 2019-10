In fünf Minuten zum Weltrekord: Sabrina von Nessen erfolgreich beim Internationalen Speaker Slam in Wiesbaden

Kurz, knackig, prägnant und direkt auf den Punkt: Beim internationalen Speaker Slam, der am 11.10.2019 in Wiesbaden stattfand, hat Sabrina von Nessen als Finalistin einen beachtlichen Erfolg erzielt. Nach New York, Wien, Frankfurt und Hamburg fand der internationale Speaker Slam nun in Wiesbaden statt. Mit 69 Teilnehmern aus 12 Ländern wurde erneut ein Weltrekord aufgestellt.

„Ich bin sehr glücklich über meinen Erfolg. Denn es war wirklich enorme Herausforderung: das Publikum und die fachkundige Jury aus Autoren, Speakern und Unternehmern abzuholen, sie zu überzeugen und für das Thema zu begeistern – all das in nur fünf Minuten. Menschlichkeit ist kein Randthema mehr, sondern steht im Zentrum der Aufmerksamkeit“

„New Work braucht keine Technologie, sondern Menschlichkeit. Je flexibler wir arbeiten, desto mehr müssen wir uns auf die Mitarbeiter und deren Emotionen fokussieren“

Speaker – was? Der Speaker Slam ist ein Rednerwettstreit. So wie bei den beliebten Poetry Slams um die Wette gereimt oder gerappt wird, messen sich beim Speaker Slam Redner mit ihren persönlichen Themen gegeneinander. Die besondere Herausforderung: Der Sprecher hat nur fünf Minuten Zeit, sein Publikum im Ballsaal und die Zuschauer im Live-Stream mitzureißen und zu begeistern. Einen Vortrag auf diese Zeit zu kürzen und trotzdem alles zu sagen, was wichtig ist, und sich dann noch mit seinem Publikum zu verbinden, ist wohl die Königsklasse im professionellen Speaking. Nerven wie Drahtseile brauchen die Teilnehmer sowieso, denn nach genau fünf Minuten wird das Mikrofon ausgeschaltet.Das von Top-Speaker Hermann Scherer ins Leben gerufene Event begeistert mit vielfältigen Themen, die so bunt und abwechslungsreich wie das Leben selbst sind. Eine professionelle Jury wählt unter allen Teilnehmern einen Gewinner aus. Um ins Finale zu gelangen, mussten die Redner bereits eine nervenaufreibende Vorrunde mit 200 Rednern für sich entscheiden.Die im Landkreis Augsburg wohnhafte Rednerin sprach über die enorme Bedeutung von Emotionen in Zeiten der Digitalisierung.Sabrina von Nessen ist ein leidenschaftlicher Leader mit 20 Jahren Erfahrung in der Finanz- und IT-Branche. Ihre Begeisterung für Technologie hat sie in 15 Jahren als Führungskraft in gleicher Weise entdeckt und kultiviert wie die tiefgründige Leidenschaft für Emotional Leadership. Denn High Performance und damit Erfolg beginnen im Kopf des Einzelnen, dessen Emotionen und Glaubenssätzen. Ihr größtes Learning als Head of Product Management, IT oder Marketing bis zum C-Level: It all starts with „why“. Wenn Menschen erlernte Grenzen sprengen, entsteht Großartiges. Diese Überzeugung und eine große Neugier verhelfen ihr zum Erfolg beim Aufbau von Unternehmen, Teams, Strukturen und Prozessen. Zum Thema emotionale Führung hält sie leidenschaftliche Vorträge, um die Führungsetagen in Deutschland zum Andersdenken zu motivieren.