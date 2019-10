Der Silent Speaker Battle bricht alle Rekorde – Sabrina von Nessen mit Menschlichkeit erfolgreich

Erstmals fand in Wiesbaden das Silent Speaker Battle statt. Aus aller Welt – genauer gesagt aus 14 Nationen - sind 200 Speaker nach Wiesbaden gekommen, um bei diesem besonderen Event gegeneinander anzutreten und sich einem harten Kampf zu stellen. Und auch die Rednerin und Unternehmerin Sabrina von Nessen steht in Wiesbaden mit auf der Bühne des Silent Speaker Battle.

„Ich bin sehr glücklich über die Auszeichnung der Zuhörer. Denn es war wirklich enormer Druck: das schonungslose Feedback der Zuhörer und die enorme Konzentration, die es bei drei weiteren Rednern auf der Bühne braucht. Und gleichzeitig war es eine großartige Erfahrung!“

„Die Digitalisierung führt zu neuartigen Organisations- und Arbeitsformen. Bei zu großem Fokus auf Technologie verliert jedoch der Mensch an Bedeutung und verkümmert. Das schadet auch dem Unternehmenserfolg. Ich plädiere für mehr Menschlichkeit und emotionale Führung“.

Silent – was? Das Silent Speaker Battle ist ein innovatives Speaker-Event, das von Top-Redner, Coach und Autor Hermann Scherer entwickelt wurde. In Anlehnung an Silent Partys, bei denen mehrere DJs zeitgleich verschiedene Musikstile auflegen und die Gäste per Kopfhörer ihren Lieblings-DJ auswählen und zu der Musik tanzen, standen in Wiesbaden zeitgleich jeweils vier Speaker auf der Bühne. Während sie parallel ihren auf drei Minuten komprimierten Vortrag hielten, konnten die Zuhörer jeweils nur einen von ihnen hören. Denn das Publikum hatte Kopfhörer aufgesetzt und konnte sich per Knopfdruck für den Kanal mit ihrem favorisierten Redner entscheiden. Rot, blau, gelb oder grün leuchteten entsprechend der Kopfhörer auf und tauchten den Saal in ein stimmungsvolles Licht.Die Teilnahme an dem Silent Speaker Battle ist eine echte Härteprüfung und verlangt den Teilnehmern Nerven wie Drahtseile ab. Denn die Zuhörer konzentrieren sich nicht allein auf einen, sondern gleich auf vier Speaker auf der Bühne. Nur anhand der Farbe, in der die Kopfhörer aufleuchten, können die Redner von der Bühne aus sehen, wer ihrem Vortrag gerade folgt und wer nicht. Erschwerend für die Teilnehmer kommt hinzu, dass sie zeitgleich gegen drei weitere Speaker ansprechen müssen – die Bedingungen sind also alles andere als leicht.Die im Landkreis Augsburg wohnhafte Rednerin sprach über die enorme Bedeutung von Emotionen in Zeiten von New Work.Sabrina von Nessen ist ein leidenschaftlicher Leader mit 20 Jahren Erfahrung in der Finanz- und IT-Branche. Ihre Begeisterung für Technologie hat sie in 15 Jahren als Führungskraft in gleicher Weise entdeckt und kultiviert wie die tiefgründige Leidenschaft für Emotional Leadership. Denn High Performance und damit Erfolg beginnen im Kopf des Einzelnen, dessen Emotionen und Glaubenssätzen. Ihr größtes Learning als Head of Product Management, IT oder Marketing bis zum C-Level: It all starts with „why“. Wenn Menschen erlernte Grenzen sprengen, entsteht Großartiges. Diese Überzeugung und eine große Neugier verhelfen ihr zum Erfolg beim Aufbau von Unternehmen, Teams, Strukturen und Prozessen. Zum Thema emotionale Führung hält sie leidenschaftliche Vorträge, um die Führungsetagen in Deutschland zum Andersdenken zu motivieren.Mit ihrem Erfolg im Silent Speaker Battle konnte sich Sabrina von Nessen für die Teilnahme am Internationalen Speaker Slam und dem zugehörigen Weltrekordversuch qualifizieren. Der Speaker Slam hat sich in der Rednerszene bereits einen Namen gemacht. Mehrfach fand er schon statt, darunter in New York und Hamburg, und nun erstmals auch in Wiesbaden. Demensprechend groß waren das Interesse und der Wettbewerb. Das nächste Silent Speaker Battle findet am 22.01.2020 in München statt.