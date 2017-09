Schaumburger Rennfahrer suchen Gleichgesinnte

Marlin (12) und Korben (11) wollen mehr Konkurrenz

Bückeburg/Stadthagen. Marlin Klitsch vom MC Bückeburg und Korben Hillebrands vom Stadthäger Motor Club haben mit ihren Karts die erste Saison des neuen Rundstrecken-Einsteiger-Cup (REC) des ADAC Niedersachsen/Sachsen-Anhalt absolviert. Beide standen schon auf dem Podest; beide hätten sich mehr Podestplätze gewünscht. Trotzdem würden sie sich über mehr Konkurrenz in 2018 freuen.Im REC fahren derzeit zwölf Kinder mit eigenen oder geliehenen Karts, die das Rundstrecken-Rennen lernen wollen. Die Viertaktmotoren mit ca. 6,5 PS gehören dem ADAC und werden vor jeder Veranstaltung zugelost, so dass immer ein anderer Motor auf dem Kart brummt. Das Reglement gleicht technische Leistungsunterschiede aus, damit das Fahren und nicht die Technik über den Erfolg entscheidet. Auch ist das Fahren in der Serie relativ preisgünstig.Und trotz allem fahren in der Altersklasse von Marlin und Korben (10 bis 12 Jahre) nur fünf Teilnehmer. Das bedeutet, dass es nur halbe Punkte für die Wertung gibt, wenn ein Wettbewerber in derselben Altersklasse an einer Veranstaltung nicht teilnehmen kann. Die Klasse der Ältesten von 16 bis 18 Jahren ist gar nicht besetzt. Auch gibt es nur ein Mädchen unter den zwölf Rennfahrern. Wer sich Marlin und Korben anschließen möchte, kann auf der Homepage des ADAC Niedersachsen/Sachsen-Anhalt im Bereich Sport, Jugendsport und Kart weitere Informationen zum REC abrufen. Am 3. Oktober 2017 gibt es auf der Kartbahn auf dem Fliegerhorst in Faßberg eine Informationsveranstaltung. Hier werden auch Teilnehmer der diesjährigen Saison ihre Erfahrungen und Eindrücke schildern. Manfred Sudau vom MTC Faßberg bittet um vorherige Anmeldung.