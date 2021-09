In Steinach kann man von einem Parkplatz oberhalb des Ortes in etwa 15 Gehminuten hinauf zur Waldfriedenhütte, die auch Fuchsfarm genannt wird. Dort gibt es eine gute Brotzeit und etwas gegen den Durst. Kinder können sich am benachbarten Spielplatz die Zeit vertreiben.Leider war es dort oben zu frisch zum draußen sitzen. Das Thermometer zeigte nur 11°.Weiter oben auf den Thüringer Wald Höhen bei Lauscha wurde es mit nur 7° noch kühler. https://de.wikipedia.org/wiki/Steinach_ (Thüringen)