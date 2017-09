Informationsstand Multiple Sklerose am 22.10.2017 in Oberkotzau

Oberkotzau : Saaletalhalle |

Multiple Sklerose – Schock und Hoffnung!



Diagnose: Multiple Sklerose. Für Betroffene ist das ein Schock. Denn die chronischentzündliche Erkrankung des Zentralen Nervensystems kann die Lebensqualität deutlich beeinträchtigen. Seh-, Gang- oder Empfindungsstörungen gehören zu den typischen Symptomen, Lähmungen und schwere Behinderungen können im weiteren Krankheitsverlauf hinzukommen.



Allein in Deutschland sind etwa 200.000 Menschen (in Bayern 20.000) von MS betroffen,

Frauen wesentlich häufiger als Männer. Typischerweise tritt die Multiple Sklerose

schubförmig auf. Von einem Schub sprechen Experten, wenn bereits zurückgegangene

Symptome plötzlich wiederkehren, neue hinzukommen oder sich vorhandene Beschwerden

verschlechtern.



Eine Heilung ist bis heute nicht möglich, doch gibt es mittlerweile hochwirksame

Medikamente, die die Symptome günstig beeinflussen und das gefürchtete Fortschreiten der

Erkrankung vielfach verzögern können. Gerade neu Betroffene mit Ihren Angehörigen stehen häufig alleine und hilflos da! Sind von Ängsten gequält und wissen nicht, wie es weitergehen soll!



Hier helfen Informationen und Gespräche von Betroffenen!

Weitere Informationen zur Krankheit, zu Therapien, Lebensweisen und vieles mehr gibt

es am Informationsstand bei den Hobby-, Künstler- und Ideenmärkte am

22. Oktober 2017 in Oberkotzau (Lkr. Hof) – Saaletalhalle

5. November 2017 in Bindlach (Lkr. Bayreuth) – Bärenhalle

19. November 2017 in Rattelsdorf (Lkr. Bamberg) – Abtenberghalle

Eine ideale Möglichkeit für alle Betroffenen, Angehörigen und Interessierten wichtige

Informationen von Betroffenen und Helfenden über Broschüren aber gerne auch im

persönlichen Gespräch einzuholen (gerne anonyme und unverbindlich!)

DMSG (Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft Bayern, Bayreuth) in Zusammenarbeit

mit Hobbyevent und RabiMS, Ansprechpartnerin: Ramona Bigl

ramona.bigl@gmx.net – Tel. 089 5028809