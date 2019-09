Oberkotzauer Hobby-, Künstler- und Ideenmarkt am 27.10.2019

Oberkotzau : Saaletalhalle |

In diesem Jahr präsentiert sich der Hobby-, Künstler- und Ideenmarkt in Oberkotzau wieder Ende Oktober und somit rechtzeitig um noch alles für die Advents- und Weihnachtsdekoration als handgemachtes Unikat erwerben zu können. Es wird wieder das Veranstaltungsmagnet für Besucher aus Nah und Fern werden. Aber auch um rechtzeitig einzigartige und außergewöhnliche Weihnachtsgeschenke zu erbeuten oder ideenreiche Dankeschöns oder Mitbringsel kaufen zu können, erwarten Sie in und vor der Saaletalhalle über 100 Aussteller.



Ergattern Sie ausgefallene Geschenke, Dekoartikel und kunstvolle Gebrauchsgegenstände.



Eine Vielfalt von über 100 Ausstellern laden mit einem bunten Angebot in die Saaletalhalle nach Oberkotzau (nur wenige Kilometer von Hof) von 10 bis 17 Uhr zum Kaufen, Staunen, Probieren und Erleben ein. Selbstverständlich darf auch nach Herzenslust eingekauft werden! Das, was beim farbenfrohen Herbstfestival gezeigt wird, ist denkbar vielfältig: Es wird natürlich viel herbst- und weihnachtliches in Hülle und Fülle zu bewundern geben! Entdecken Sie Erlesenes und Schönes und nehmen teil an der Lebensfreude die durch Kreativität entsteht! Freuen Sie sich auf viele kulinarische Highlights, einen Blick über die Schultern der Künstler sowie ein großes Kinderprogramm!



Da Aussteller und Besucher DAS Original – aufgrund seiner Größe und Qualität sehr schätzen.. wird es sicherlich wieder das Top Event des Tages werden; da MUSS man einfach mit dabei sein! Unikate gibt es für jeden Geschmack und jeden Geldbeutel und mit hausgemachten Kuchen und Torten (aber auch andere Leckereien) macht hier jede Pause Freude!



Neu begeistern wird Sie: Regionales Saatgut für Bauern- und Insektengarten, Schutzengelanhänger, Mützen, Holzdeko, Scentsy-Duft-Lampen, Schokoladenvariaten, Honig aus der Hobbyimkerei, Naturkosmetik, Drechselarbeiten, Töpferwaren, Schneidebretter aus Hirnholz, Schlüsselanhänger, Brasilianischer Schmuck und Taschen, Betonschmuck, Halsbänder und Leinen für Hunde und vieles mehr. Auch im Bereich der Bewirtung hat sich einiges getan. Ein größeres, auf mehrere Stände verteiltes, Angebot erwartet Sie. Wie wär’s diesmal mit einem leckeren Choco-Kebak, einer frisch gebrutzelten Bratwurst oder doch lieber ein Steak? Auch am Kuchen und Torten-Stand gibt es Neuerungen, nämlich z.B. leckere frische Ausgezogene (Knieküchle, dürre Küchla oder auch Krapfen genannt) – noch aus herkömmlicher Hausfrauen-Art -, was Sie auf keinen Fall versäumen sollten.



Wieder mit dabei: Kreatives aus Treibholz, Energetik-Schmuck, Taschen aus Strickfilzwolle, Türkränze aus Holz und Natur, beleuchtete Kerzenständer, Häkelfiguren, Kalligrafie Homedeko, Perlenstulpen, Fröhliche Filztaschen, hübsche Damenkleidung, Holzuhren, Puppenstuben-Miniaturen, handbeschriftetes Porzellan, Olivenölseifen, getrocknete Kräuter Pesto und Dip, Schnitzarbeiten, Stickereien auf Leinen, Bobbels, Handmalerei auf Natureier, Stoffe für jeden Geschmack, Wolle, LED-Segment-Lampen aus Feuerholz, Bastelzubehör, gewebte Teppiche, kreative Malerei, Rapskräuterkissen, Schnullerketten, 3-D-Pop-up-Karten, Handgefilztes, Farbverlaufsgarn und vieles mehr!



„Die Kreativität ruft“ .. unter diesem Motto laden die Mädels der Firma „Stampin`Up!“ an ihrem Stand herzlich ein. Dort erhalten Sie ein hochwertiges Sortiment an Stempeln, Tinte und Papier um kreativ zu werden. Das Beste daran: Alles passt perfekt zusammen. Mit abgestimmten Accessoires, speziellen Arbeitsmitteln, wunderschönen Projektsets und mehr ist der Bastelspaß garantiert – unabhängig davon, wie erfahren Sie sind! Kostenlos und mit viel Herzlichkeit erhalten Sie dort Ratschläge, erfahren Techniken, können Ideen austauschen und Kontakte zu Gleichgesinnten knüpfen.



Frau Hütter mit Ihrem Team von Thermomix ist auch mit von der Partie! Für alle diejenigen, die live erleben wollen, das der Thermomix nicht „nur“ eine Küchenmaschine ist.. ein absoluter Muss-Termin. Alle schon begeisterten Thermomix-Liebhaber bekommen ganz sicherlich viele neue Ideen und Tipps. Erleben Sie Kreativität mit dem Thermomix!



Nicht mehr wegzudenken: Die mobile Druckerei. Bierdeckel und Servietten nach eigenen Wünschen bedrucken zu lassen. Der Stand der „Psychosozialen Krebsberatungsstelle Hof“ ist ebenso mit von der Partie. Eine Ausstellerin hat über 25 verschiedene Honigspezialitäten dabei! – Das solltet Ihr nicht versäumen!



Schon seit Jahren erlebt der beliebte Stand „naturbelassenen, in Handarbeit hergestellten Köstlichkeiten aus Garten und Wald aus Franken“ bei den Hobby-, Künstler- und Ideenmärkten förmlich einen ran. Gerade deshalb freut man sich sehr, dass dieses Aussteller-Ehepaar auch im Herbst bei allen drei Hobby-, Künstler- und Ideenmärkten in Oberfranken (27.10. in Oberkotzau am 3.11. in Bindlach und natürlich am 10.11. in Rattelsdorf) wieder mit von der Partie ist. Besonders beliebt sind die angebotenen Geschenkverpackungen für jeden Geschmack und jeden Geldbeutel. Sicherlich wollen Sie sich hier gleich mit den besten und schönsten Weihnachtsgeschenken „eindecken“.



Wo wenn nicht hier? Ausstechformen und Backformen für jeden Geschmack! Die Zeit das man Ausstechformen nur zu Weihnachten für Plätzchen braucht ist lange vorbei! Inzwischen haben die Ausstechformen längst die Bastelwelt erreicht! Auch diesmal kann man sich auf ein riesengroßes Angebot freuen!



Auch an die Tierfreunde wurde gedacht: Sie sind genau richtig hier, wenn Sie leckere, weizenfreie, selbstgebackene Kekse für Hunde mit Fleisch, Obst, Gemüse und verschiedenen Kräutern suchen! Das ist der pure Genuss und Abwechslung für die Tiere! Für Pferde gibt es ein abwechslungsreiches Angebot an selbstgebackenen Leckereien zur Belohnung! Die Leckerlies sind alle handgemacht, ohne Konservierungs-, Zusatz und Lockstoffe!



Für die Kleinsten ist der Besuch des Hobby-, Künstler- und Ideenmarktes in Oberkotzau ein ganz aufregendes Erlebnis! Der Renner wird sicherlich wieder der Workshop „Sandmalen“ sein. Hier kann man aus über 100 Motiven auswählen. Schutzfolie abziehen und die gewünschte Klebefläche mit farbigen Sand bedecken. Schütteln und schon ist das Kunstwerk fertig. Oder wie wär´s beim „Kinder-Workshop-Basteln“ mitzumachen? Wer schlüpft nicht gerne in andere Rolle, verwandelt sich in eine lustige Figur oder eine gruselige Gestalt? Die Schminkfee bemalt auch diesmal jedes Kindergesicht – während der Zauberer ein Glitzer-Tattoo auf die Hand zaubert. Mit leckeren Popkorn und/oder frisch gebackenen Waffeln kann sich Groß und Klein danach stärken.



Die Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft Bayern (Bezirk Oberfranken) ist mit einem Informationsstand vertreten. Dort können alle Interessierten und Betroffene (ob selbst oder als Angehöriger) Informationen bekommen.

Sie sehen schon…. !!! .. Seien Sie dabei! Entdecken & erleben! – Sparzieren Sie durch diesen kreativen Markt, voller Ideen und kulinarischer Köstlichkeiten! Ideen und Geschenke für jeden Geldbeutel. Egal wo man wohnt, ein Weg der sich lohnt!

Das Original.. seit über 19 Jahren:

Hobby-, Künstler- und Ideenmarkt

27.10.

in der Saaletalhalle Oberkotzau

von 10.00 bis 17.00 Uhr!



In Verbindung mit einem Gewinnspiel werden alle Besucher aufgefordert den schönsten Stand zu prämieren.

Es winken tolle Preise für alle Teilnehmer.



Übrigens: Die ersten 100 Besucher erwartet eine zusätzliche Überraschung am Eingang!



Nähere Informationen gibt es beim Hobbyevent-Team unter der Tel. Nr. 089 5028809 oder www.hobbyevent.de