Neue Zöglinge im Schach

Erster Einsatz im Turniergeschehen



Das Rapid-Turnier in Deissenhofen war erste Station auf dem langen Weg zum Turnierschach. Sechs Jungs wurden von Trainer Edgar auf ihre "Turniertauglichkeit"

getestet und das Ergebnis war absolut OK.

MIt Jacob Bläse und Nils Hernus aus Gernlinden sowie Leander Nitsch, Luka Bruttel,

Vinzent Werther und Jakob Sausenthaler aus FFB wurden erste Schritte in das

Turnierschach vollzogen. Allein der olympische Gedanke zählte, denn Siege wurden nicht erwartet. Viel wichtiger war der Umgang mit Niederlagen zu leben und diese gut zu

verarbeiten. Aus Sicht des Trainers war es ein gelungener Einstand und alle werden

am kommenden Volksfestturnier am 4. Mai in FFB wieder dabei sein.