Wings for Life World Run 2021

Bald ist es wieder soweit: Am 9. Mai 2021 geht der Wings for Life World Run in die achte Runde und wieder einmal können Läufer:innen auf der ganzen Welt gemeinsam für einen guten Zweck antreten. Das Besondere in diesem Jahr: Der Lauf wird aufgrund der aktuellen Umstände ausschließlich als digitaler App-Run stattfinden. Dabei wählen sich alle Teilnehmer:innen ihre individuelle Lieblingsstrecke aus und können über die App vorab trainieren, um am Stichtag das Beste aus sich heraus zu holen. Eine Ziellinie gibt es nicht – es geht darum, dem virtuellen Catcher Car so weit wie möglich davonzulaufen. Dieses startet 30 Minuten nach dem Startschuss und wird mit der Zeit immer schneller, bis es schließlich alle eingeholt hat. Auch beim digitalen App-Run wird ein gemeinsames Ziel verfolgt: Für die laufen, die es selbst nicht können, denn 100% der Start- und Spendengelder gehen an die Wings for Life Stiftung, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, Rückenmarkserkrankungen heilbar zu machen. Ob Rollstuhlfahrer, Laufprofi oder Anfänger, auch in diesem Jahr kann wieder jeder dabei sein, wenn der Startschuss am 09. Mai zur selben Uhrzeit weltweit (13 Uhr Ortszeit Deutschland) fällt. Dann heißt es: An die Startlinie der Lieblingsroute gehen und mit der Wings for Life World Run-App gegen das virtuelle Catcher Car von Audi antreten.



Laufe allein, mit Freunden oder schließe dich einem Organized App Run an.



Anmeldung Wings for Life World Run:

Jetzt Startplatz sichern unter www.wingsforlifeworldrun.com