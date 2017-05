"Wissen was bei Diabetes zählt: Gesünder unter 7 PLUS" in Nürnberg

Am Donnerstag und Freitag, den 20. und 21. Juli, ist die bundesweite Diabetes-Aktion „Wissen was bei Diabetes zählt: Gesünder unter 7 PLUS“ bereits zum zweiten Mal im Franken-Center in Nürnberg. Mehr als eine halbe Million Besucher haben sich an 51 Standorten bereits über Früherkennung und Vorbeugung von Diabetes sowie die bestmögliche Versorgung der Erkrankung informiert. Dafür setzt sich die von Sanofi initiierte und von 25 Partnern unterstützte Aktion seit zwölf Jahren ein.



Kern der Aktion ist der Diabetes-Risikocheck, an dem bereits mehr als 31.000 Menschen teilgenommen haben. Nun haben die Besucher des Franken-Centers an beiden Tagen, jeweils von 10 bis 20 Uhr, die Möglichkeit, ihr Diabetes-Risiko zu ermitteln. Dazu werden einige Fragen gestellt sowie Blutdruck, Blutzucker und Taillenumfang gemessen. Menschen mit erhöhtem Risiko oder Diabetes können ihre Cholesterin-Werte und den Langzeitblutzuckerwert (HbA1c) messen lassen. Der HbA1c-Wert ist eine wichtige Kenngröße im Diabetes-Management und Namensgeber der Aktion. Der Wert sollte unter sieben Prozent liegen, um das Risiko für Spätfolgen zu senken, das „PLUS“ steht für weitere wichtige Risikofaktoren. Neben dem Diabetes-Risikocheck erwarten die Besucher noch andere Aktionen: So wird ein Zeichner live vor Ort die Aussagen von Experten und Besuchern dokumentieren.



Besuchen Sie "Wissen was bei Diabetes zählt: Gesünder unter 7 PLUS" im Franken-Center in Nürnberg und machen Sie Ihren persönlichen Risikocheck!