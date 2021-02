Was darf in einem Schmuckkästchen nicht fehlen?

Warum trägt man Schmuck?



Wie sollte man Schmuck am besten aufbewahren?



Welchen Schmuck sollte man unbedingt besitzen?



Was zeichnet eine gute Zusammenstellung an Schmuck aus?



Schmuck hat im Leben vieler Menschen eine große Bedeutung. Er steht nicht nur für Luxus und Reichtum, sondern verleiht ein ganz besonderes und gutes Gefühl. Je nach Land, Region und Kulturkreis gibt es verschiedene Trends, die im Ganzen eine besonders große Vielfalt an Schmuckstücken präsentieren. So gibt es nicht nur für jeden Wunsch das passende Schmuckstück, es gibt auch viele Varianten wie er getragen werden kann. Ergänzend ist er einer der beliebtesten Geschenke Schmuckstücke und Iced Out sind Teil der Mode und als Accessoire nicht mehr wegzudenken. Für viele ist das Tragen von Schmuck ein absolutes Muss, da über dieses Accessoire ein modisches Verständnis ausgedrückt werden kann, das jedes Outfit eleganter oder auch modischer erscheinen lässt. Dadurch, dass jedes Schmuckstück eine eigene Bedeutung hat, wird eine Geschichte erzählt, die einen Teil der Persönlichkeit preisgibt. Daher denken manche Chefs sogar darüber nach Schmuck am Arbeitsplatz zu verbieten Es ist wichtig, dass das Schmuckkästchen luftdicht und innen mit Samt bezogen ist. Da es empfehlenswert ist, den Schmuck nach Kategorien zu ordnen und Gold und Silber separat zu lagern, damit Verfärbungen verhindert werden, sollte das von Ihnen gewählte Schmuckkästchen möglichst viele Fächer haben. Dies verhindert auch Kratzer, was für Iced Out Schmuck besonders wichtig ist. Weiterhin sollten Sie das Schmuckkästchen nie im Badezimmer aufbewahren, sondern immer dort, wo keine hohe Luftfeuchtigkeit vorhanden ist.Der Schmuck muss Ihrem Wunsch entsprechen und zu Ihnen passen, denn Sie müssen sich darin wohlfühlen. Hierdurch wird auch der Effekt erzielt, dass das Outfit und die Gesamterscheinung unterstrichen und optimiert werden. Da die Schmuckstücke immer dem Anlass angepasst sein sollten, harmonieren die filigranen Varianten sehr gut im Alltag, während große Schmuckstücke wie z.B. ein Iced Out Armband , die viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen, eher zu speziellen Anlässen passen. Die Sammlung sollte unbedingt eine längere Kette mit Anhänger und eine kurze Kette beinhalten. Zusätzlich sollten auch Armbänder und Ringe, Ohrstecker und Ohrringe, sowie auch eine Uhr und Grillz nicht fehlen.Die Schmuckstücke haben nicht nur einen Effekt auf Ihr Outfit, sondern auch auf den Körper. Es kann zum Beispiel eine gute Dynamik geschaffen werden, wenn Sie klassische Ensembles durch einzelne andere Schmuckstücke aufwerten. Dies wirkt zeitgemäß und erlaubt eine große Kreativität bei den Kombinationsmöglichkeiten. Große Ohrringe betonen die Gesichtszüge, während kleine Ohrstecker dezent im Hintergrund wirken. Wenn diese die gleiche Farbe wie Ihre Augen besitzen, wird das Strahlen noch mehr hervorgehoben. Bitte bedenken Sie auch, dass lange Ohrringe das Gesicht optisch verlängern, während kleine Stecker das Gesicht eher breiter wirken lassen. Ein harmonischer Effekt wird dadurch erzielt, dass die Form der Ohrringe nicht im Detail die Gesichtsfeld aufgreift. Die Form des Kinns bestimmt die Form der Halskette, wobei diese auch auf die Art des Ausschnitts abgestimmt werden sollte. Längliche, asymmetrische oder diagonale Ringe strecken optisch die Finger, breite oder mehrere Ringe übereinander wiederum lassen diese kürzer wirken.Es gibt unzählige Möglichkeiten, Schmuckstücke zu kombinieren und Ihren Look damit kreativ zu verändern. Solange Sie sich wohlfühlen, unterstreichen Sie auf ideale Weise Ihre Persönlichkeit.