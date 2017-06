Diabetes-Aktion „Wissen was bei Diabetes zählt: Gesünder unter 7 PLUS“ kommt nach Nürnberg

Sechseinhalb Millionen Menschen in Deutschland leiden an Diabetes. Darüberhinaus wissen schätzungsweise zwei Millionen Menschen in Deutschland nicht, dass sie an Diabetes erkrankt sind. Vor zwölf Jahren hat Sanofi die Initiative „Wissen was bei Diabetes zählt: Gesünder unter 7 PLUS“ ins Leben gerufen, die von 25 Partnern unterstützt wird. Die Aktion informiert über die bestmögliche Versorgung der Menschen mit Diabetes sowie über Früherkennung und Vorbeugung des Diabetes. Am Donnerstag und Freitag, den 20. und 21. Juli 2017, ist die Aktion im Franken-Center in Nürnberg zu Gast.



Diabetes-Risikocheck im Franken-Center in Nürnberg

Kern der Aktion ist der Diabetes-Risikocheck, an dem bereits mehr als 35.000 Menschen teilgenommen haben. Die Besucher des Franken-Centers haben die Möglichkeit an beiden Tagen, jeweils von 9.30 bis 20 Uhr, zu erfahren, ob sie ein Risiko haben in den nächsten zehn Jahren an Diabetes zu erkranken. Dazu werden einfache Fragen etwa zu Alter und Ernährungsgewohnheiten gestellt sowie Blutdruck, Blutzucker und Taillenumfang gemessen. Menschen mit erhöhtem Risiko oder Diabetes können zudem den Langzeitblutzuckerwert (HbA1c) sowie ihre Cholesterin-Werte messen lassen. Der HbA1c-Wert ist eine wichtige Kenngröße im Diabetes-Management und Namensgeber der Aktion „Wissen was bei Diabetes zählt: Gesünder unter 7 PLUS“. Der Wert sollte unter sieben Prozent liegen, um das Risiko für Spätfolgen zu senken.



Diabetes wird ins Bild gesetzt

Zudem erwartet die Besucher jede Menge weitere Informationen rund um das Thema Diabetes. Auch in Nürnberg wird ein Live-Zeichner wichtige Aspekte der Erkrankung im Bild festhalten.

Die Aktion findet am Donnerstag und Freitag, den 20. und 21. Juli 2017, jeweils von 9.30 bis 20 Uhr statt.



Besuchen Sie "Wissen was bei Diabetes zählt: Gesünder unter 7 PLUS" am 20. und 21. Juli im Franken-Center in Nürnberg und machen Sie Ihren persönlichen Diabetes-Risikocheck!