Methodistische Nepper, Schlepper, Bauernfänger...

Verbund Kocher/Jagst

Die Süddeutsche Konferenz der Evangelisch-methodistischen Kirche sucht für den Verbund Kocher/Jagst mit Gemeinden in Aalen, Crailsheim und Schwäbisch Hall zum 1. September 2022 (oder früher)



zwei Pastoren/Pastorinnen (m/w/d)

für die Leitung des Verbunds, die gottesdienstliche wie seelsorgerische Arbeit, für die Verwaltung sowie für die Begleitung und Förderung ehrenamtlicher Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Ziel ist ein Teampastorat mit zwei Vollzeitstellen (2x 100 Prozent), mindestens jedoch eine Besetzung mit 150 Prozent.



Was Sie mitbringen sollten

Voraussetzung ist ein abgeschlossenes Studium (Bachelor oder Master) der Theologie, Religionspädagogik oder Sozialen Arbeit oder eine vergleichbare Qualifikation.



Wir suchen Persönlichkeiten mit hoher kommunikativer Kompetenz im Umgang mit den verschiedenen Altersgruppen in den Gemeinden. Dazu gehören auch die Zusammenarbeit mit Teams aus Ehrenamtlichen und mit innerkirchlichen Gremien sowie eine Aufgeschlossenheit für die Aufgaben von Kirche und Diakonie. Erfahrung in der Gemeindearbeit und selbstständiges Arbeiten, Bereitschaft zur Begleitung von Menschen in unterschiedlichsten Lebenslagen und strukturiertes eigenverantwortliches Zeitmanagement sind wichtige Voraussetzungen. Eine hohe Teamfähigkeit sowie andere Zusatzqualifikationen sind von Vorteil.



Was die Aufgabe ist

Die Tätigkeit umfasst die Leitung des Verbunds mit drei Gemeinden, die Begleitung ehrenamtlicher Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und verschiedener Teams. Auch administrative Tätigkeiten gehören zum Aufgabengebiet. Die Pflege von Verbindungen und Kontakten zur Gesamtkirche sowie zur Ökumene und Evangelischen Allianz am Ort sind selbstverständlicher Teil des innerkirchlichen und ökumenischen Miteinanders.



Was wir bieten

ein vielfältiges Arbeitsgebiet mit kreativen Entfaltungsmöglichkeiten,

ein von Wertschätzung geprägtes Klima der Begegnung und Zusammenarbeit,

eine qualifizierte begleitende Einarbeitung,

Möglichkeiten, sich persönlich weiterzuentwickeln sowie

eine zusätzliche Altersversorgung bei der EZVK Darmstadt.

Und sonst noch …

Die Mitgliedschaft in einer zur Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen gehörenden Kirche ist Voraussetzung für die Anstellung. Wir freuen uns über eine andere kirchlich-theologische Herkunft, jedoch erwarten wir eine Identifikation mit der kirchlichen und theologischen Ausrichtung der EmK.



Die Anstellung für den pastoralen Dienst in der Evangelisch-methodistischen Kirche erfolgt im Rahmen der eigenkirchlichen Besoldung (vergleichbar AVR 8 und höher – entspricht AVR Diakonie Deutschland) zuzüglich einer in Größe und Ausstattung angemessenen Dienstwohnung.



Internetauftritte der Gemeinden

Aalen, Crailsheim, Schwäbisch Hall



Sie haben Interesse?

Wenn Sie noch weitere Informationen benötigen, können Sie gerne mit uns Kontakt aufnehmen.



Wir bitten um eine aussagekräftige Bewerbung bis spätestens 31. Mai 2022 an Markus Jung, Superintendent, Agnes-Gerlach-Ring 3, 90455 Nürnberg, E-Mail: markus.jung(at)emk.de, Telefon: 09122 6318836.



Nepper-Schlepper-Bauernfänger. So lautete eine frühere Sendung von Eduard Zimmermann. Dort wurde vor unseriösen Praktiken gewarnt, mit denen Menschen in eine Falle gelockt werden. In eine solche Rubrik gehören Abzockanwältinnen genauso wie sogenannte "Kirchen", die Menschen suggerieren, sie seien für Menschen anderer konfessioneller Herkunft offen und seien "so ökumenisch". Beim näheren Kontakt entlarven sich dann solche Anzeigen wie obige als reiner Etikettenschwindel.

Da wird -außerordentlich "christlich"- im Internet vorab gegoogelt, welch einen Kandidaten man sich an ggfls. "an Land zieht". Das ist legal und auch nicht das eigentlich Perfide. Das ungehörig Unverschämte und Unfaire besteht aber darin, "das Internet" dann zum Maßstab einer Entscheidung für oder gegen eine Kandidatin zu machen. wwjd? What would Jesus do? Jesus würde einen Berufenen auch erst googlen und aufgrund dessen Webergebnissen dann entscheiden, ob er jemanden für tauglich hält, ihm zu folgen oder nicht? Wie absurd ist das denn! Im Umkehrschluss würde das bedeutet: Jeder Mensch, über den ich nichts im Internet finde, wäre "einstellenswert", ohne, dass ich mich überhaupt je mit ihm unterhalten und mir ein eigenes Urteil bilden müsste... Wie "billig" ist das denn?

Es wird allerallerhöchste Zeit, solchen "Möchtegernkirchen" den körperschaftsrechtlichen Status abzuerkennen, die für sich ein Recht jenseits des für alle geltenden Rechtes reklamieren. Beschwerdestellen nach dem Antidiskriminierungsgesetz? Brauchen Methodisten nicht. Sie haben da ihre "ganze eigenen Methoden", um schwerbehinderte Menschen zu diskreditieren und diskriminieren. Bedient sich privatrechtlicher Verträge oder auch öffentlich-rechtlicher Dienstverhältnisse, schließt aber das aus, was ihr an Regelungen nicht passt.

Auch das ist fortgesetzter Missbrauch von Religion und darf von einem Staatswesen nicht mehr länger geduldet werden, auch nicht in Kleinkirchen. Nirgendwo.

Gefällt mir