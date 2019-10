Bildung - Innovation - Digitalisierung: Einladung zum VIP-Networking

VIP Networking für Investoren, Projektentwickler, Kommunen, WiFö, Schulen und Firmen

K.I.T.-Stand: VIP-Networking.Sonntag, 3. November 2019, 11 bis 12:30 Uhr, auf der Erfindermesse iENA in Nürnberg, Messestand der K.I.T.-InitiativeDer ehemalige Schulleiter und heutiger Leiter des Instituts "Bildung, Innovationen, Digitalisierung" Hans-Georg Torkel kombiniert seine Erfindung „Problemlösung Bildungsnotstand Lehrermangel“ mit Modellschulen in Deutschland. Erstmalig findet ein Zusammentreffen mit Investoren, Projektentwicklern und Kommunen statt. Es ist eine Generalprobe für das Jahr 2020, in dem 10 Jahre europäische Kulturhauptstadt 2010 gefeiert wird.Die Erfindermesse iENA läuft vom 31. Oktober bis zum 3. November 2019: Mehr lesen unter http://www.iena.kit-initiative.de. Es wird Zeit, die 2018 auf der internationalen Erfindermesse iENA erstmals vorgestellte Erfindung „Problemlösung Bildungsnotstand Lehrermangel“ umzusetzen. Für Reformen im Bildungssystem sprechen viele von einem unterrichtsfreien Tag in der Woche, um in außerschulischen Lernorten selbstbestimmtes und entdeckendes Lernen möglich zu machen. Hans-Georg Torkel nennt es seit Jahren Innovationstag, Margret Rasfeld „Frei Day for Future“ und Schüler ihren emonstrationstag Fridays for Future".Torkel holt mit dem Europäischen Innovationshaus Junior-Talente (bis 35 Jahre), Lehrer(innen)-Talente, Potentiale im Erfinderwesen und im Bildungsbereich mit neuen Ideen zusammen. Ein emotionales, nationale Probleme lösendes Projekt gibt Orientierung und stärkt die Zusammenarbeit. Herr Torkel möchte Eitelkeiten kompensieren und die „Vereinsmeierei“ auflösen. Orientiert an der Dualen „Partnerschaft“ sind Unternehmer angesprochen.Der vollständige Beitrag wird imzur Erfindermesse veröffentlicht.Mit dieser Einladung stellt H.-G. Torkel die Umsetzung seiner Erfindung auf der internationalen Erfindermesse iENA in Nürnberg vor und berichtet von Modellschulen und beispielhaften außerschulischen Lernorten in Deutschland. Mit dem Innovationshaus Ruhr als Teilmenge des europäischen Innovationshauses in Essen präsentiert er seit 10 Jahren das Ruhrgebiet.Mit der iENA 2020 wird mit Modellkommunen aus dem Ruhrgebiet das 10 jährige der europäischen Kulturhauptstadt 2010 gefeiert. Die iENA war 2010 auch beteiligt.Hans-Georg TorkelLeitung Institut Bildung, Innovationen, DigitalisierungTinkrathstraße 12845472 Mülheim an der RuhrTelefon 0208 / 37 87 83 31Email iENA@KIT-Initiative.de InternetHans-Georg Torkel ist als Bildungsfachmann (ehemaliger Schulleiter am Berufskolleg) auf Junior-Erfinderarbeit in den Erfindervereinen spezialisiert. Er ist: Leiter des Institut Bildung, Innovationen, Digitalisierung Vorsitzender der KIT-Initiative Deutschland e.V. Ehemals Vorsitzender im Deutschen Erfinderverband DEV, heute für NRW im DEV zuständig und im DEV für Junior-Erfinder (bis 35 Jahre) zuständig Stellvertreter und Kurator von DABEI e.V. Vizepräsident im Europäischen Erfinderverband AEI Inhaber des europäischen Innovationshauses in EssenDiese Pressemeldung wurde auch aufveröffentlicht.