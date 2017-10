Nürnberg : cherokee center |

Wir laden dich zu unserer nächsten Schwitzhuette ein.

Ort: in der Nähe von Nürnberg



Datum: 7. Oktober 2017 Schwitzhuette INIPI WAKAN und Medizin Rad um 14.00 Uhr



bitte melde dich unter sabine@hal-lo.at an.



MITBRINGEN:

* eure eigene Trommel, Rassel oder Musikinstrument

* eure Kraftgegenstände





Schwitzhütte Inipi Wakan "Medizin Rad"



Wir sind ein Teil des Kosmos, ein Teil unserer Erde, und so auch ein Teil des Medizinrades, des Rades des Lebens.

Im Medizinrad finden wir uns, unser Wahres Sein, unserer Leben und unsere Lebenswege.

Im Medizinrad sehen wir unsere vergangenen Wege, unser Jetzt und unsere möglichen zukünftigen Wege.

In einer Medizinradzeremonie erhalten wir Klarheit über mögliche Wege und unsere jetzigen Lebensumstände.

Das Medizinrad ist der Kosmos des Lebens. Das Medizinrad enthält die Energie und Kraft allen Lebens.





MITBRINGEN:



* 1 Handtuch und 1 Badetuch

* Fruchtsaft für nach der Schwitzhütte

* eure Kraftgegenstände



Nach der Schwitzhuette gibt es eine indianische Suppe und wir sitzen noch gemeinsam am Feuer.



aho mitakuye oyasin

medicine turtle & sunturtle woman