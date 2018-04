Nürnberg : cherokee center |

indianische-schwitzhuetten



Wir laden dich zu unserer nächsten Schwitzhuette ein.



Datum: 30. april 2018 Schwitzhuette INIPI WAKAN um 19.00 Uhr









Ort: in der Nähe von Nürnberg



bitte melde dich unter sabine@hal-lo.at an.

Sabine Sunturtle Woman - Organisator & Übersetzer mobil 0043 699 18088 333

email sabine@hal-lo.at website www.hal-lo.at





MITBRINGEN:



* eure eigene Trommel, Rassel oder Musikinstrument

* eure Kraftgegenstände



* 1 Handtuch und 1 Badetuch

* Fruchtsaft für nach der Schwitzhütte



Preis Euro 60,-



Preis Holz 5,-







Nach der Schwitzhuette gibt es eine indianische Suppe und wir sitzen noch gemeinsam am Feuer.





aho mitakuye oyasin

medicine turtle & sunturtle woman