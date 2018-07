der Kraft der Pferde und Tierkommunikation

Nürnberg : cherokee indianercamp |

aho mitakuye o´yasin

Wir möchten gerne mit diesem neuen Programm mit euch starten.

Immer wieder fragen uns die Menschen, ob wir die Verbindung der indianischen Kultur mit dem Pferd

weitergeben.

Mit diesem Programm zeigen wir euch die 1. Schritte.



Bitte meldet euch schriftlich unter sabine@hal-lo.at



Medicine Turtle und SunTurtle Woman





„Indianisches Pferde Schwitzhütte mit Ausreiten“



Der Geist des Pferdes

Finde deine Medizin on the red road mit einer Reise mit dem Pferd und betrete den Weg der Medizinradzeremonie.

In dieser Zeremonie kommst du in die Verbindung der Kraft des Pferdes in einer Schwitzhütte.

Echtes Reiten mit dem Pferd und zu Fuß durch die Natur gehen.



Während dem Trommeln suchen wir Antworten für unser Leben.

Spirituelle Beratung und Coaching, wie die Kraft des Pferdes in deinem täglichen Leben helfen kann.

Das Reiten auf dem Pferd wird dir helfen, dich mit der Kraft des Pferdes zu verbinden.

Die Schwitzhütte wird dich dann in die Verbindung mit der Mutter Erde durch die Gebete und Gesänge bringen.



* Wiedergeburt des Pferdegeistes

* Die Kraft des Pferdes ist die 7. Kraft des Feuers

* Pferde haben eine ganz besondere Sprache

* Verbindung mit den 4 Elementen





Lass das Pferd der Trainer in deinem Leben sein.

Diese Schwitzhütte ist mit echten Live-Reiten und Tipps zur Tierkommunikation.

Medicine Turtle und SunTurtle Woman







Programm:



Wir treffen uns am Abend ab 19 Uhr

- Trommeln, Instruktionen von den Pferdebesitzern, Geschichten am Feuer

Der nächste Tag:

- gehen wir in die Natur mit den Pferden, Geschichten über die Kraft des Pferdes,

Tierkommunikation, Medizinrad Zeremonie mit dem Pferd, Schwitzhütte

sehr intensives Programm den ganzen Tag



......................................................................................................................................................

Mindestteilnehmerzahl: 5 Personen



--------------------------------------------------------------------------------------------------



Bitte meldet euch per email an.



Anmeldung schriftlich unter sabine@hal-lo.at







aho

medicine turtle & sunturtle woman